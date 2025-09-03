Sorpresa en l’evolució dels embassaments catalans: Les autoritats ho celebren

L'evolució dels embassaments catalans ha deixat avui una sorpresa inesperada. Per primer cop des del 22 d'agost, la conca interna registra una variació positiva i se situa al 72,18 % de la seva capacitat total, una centèsima més que ahir. La pujada és simbòlica, però trenca una ratxa de descensos diaris que s'havia prolongat durant gairebé dues setmanes.
El més cridaner és que la millora es produeix en un context meteorològic que no ha estat especialment favorable. A diferència d'altres ocasions, la jornada d'ahir no va estar marcada per pluges destacades. Això reforça el valor de la dada i la interpretació que el sistema manté encara un marge de resiliència important.
Petites pujades a La Baells i La Llosa del Cavall
La gran notícia s'explica gràcies a dos embassaments que han registrat lleugeres pujades. La Baells guanya unes centèsimes i arriba al 86,31 %, consolidant-se com un dels grans pilars del sistema. També La Llosa del Cavall millora i arriba al 84,91 %, confirmant la seva resistència a la recta final de l'estiu. Aquests increments, tot i que mínims, han estat suficients perquè la conca en el seu conjunt tanqui el dia en positiu.
La resta de pantans mostren moviments molt continguts. Darnius Boadella es manté estable al 58,78 %, sense variacions respecte al dia anterior. Sau i Susqueda reculen al voltant d'un quart de punt i se situen al 57,55 % i al 80,36 % respectivament, xifres que continuen sent altes per a l'inici de setembre.
Al litoral, Foix registra la baixada més notable de la jornada, amb mig punt menys i un 79,09 % final. Sant Ponç gairebé no perd ni una dècima i queda al 87,06 %, consolidat entre els més alts del sistema. A la part baixa, Siurana cedeix unes centèsimes i es queda en un 15,23%, mentre que Riudecanyes baixa un 0,38% i marca un 40,27%.
Un motiu per a l'optimisme
Tot i que l'increment global és molt petit, la dada ha estat rebuda com una notícia positiva per part de les autoritats. El fet que la conca interna pugui frenar les pèrdues sense comptar amb pluges destacades és una mostra d'estabilitat en un context en què el que és habitual és perdre reserves cada dia.
Catalunya comença així setembre amb un missatge de confiança. Amb més del 72% de la capacitat total, el sistema es manté sòlid i molt per sobre de les xifres de fa un any, quan amb prou feines arribava al 33%. La sorpresa d'avui reforça la idea que els embassaments catalans, lluny d'estar en situació crítica, afronten la recta final de l'estiu amb marge i tranquil·litat.