Alba, voluntària catalana a València, emociona amb les seves paraules:'Se't trenca...'

Els estralls de la DANA a la Comunitat Valenciana han generat una onada de solidaritat des de Catalunya. Molts col·lectius s'han organitzat per recollir menjars, roba i diners. Simultàniament, centenars de persones s'han desplaçat aquest cap de setmana llarg fins a la zona zero per col·laborar-hi in situ. Pels carrers de pobles com Sedaví, Picanya o Paiporta es poden veure catalans arremangats per treure fang, retirar deixalles i repartir aliments.

“Se't trenca l'ànima veient les notícies. Venir és el mínim que podem fer”, expliquen. Entre els desplaçats hi ha, entre d'altres, membres de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), dels Bombers de la Generalitat a títol individual i una expedició d'un centenar de persones organitzades des de Barcelona.

Per part dels ADFs, entre ahir divendres -aprofitant la festivitat de Tots Sants- i aquest dissabte han baixat fins al País Valencià una vuitantena de voluntaris des de diferents punts de Catalunya, com el Garraf, el Penedès i el Vallès. En el cas dels Bombers, també hi ha grups de voluntaris vinguts de tot el Principat per col·laborar en les tasques de rescat i desguàs.

Tot i que inicialment els ADF recelaven de si l'ajuda seria acceptada per les reticències del govern valencià, van decidir fer el trajecte “perquè a fer la volta sempre s'està a temps”. El president la Federació Penedès-Garraf, Francesc Martínez, explica a l'ACN que de moment la seva tasca s'ha centrat a ajudar els veïns de Picanya a treure aigua dels pàrquings soterrats, posar tanques a zones de perill “i ajudar tothom qui ho demanava". "És una ajuda que et surt de dins”, assevera.

| ACN

Martínez relata que el 2019 va participar en les tasques de recuperació posteriors al xàfec de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà), que el van deixar impactat, però assegura que l'escenari amb què han topat a l'Horta valenciana els ha fet plorar"."Quan parles amb els veïns i veus que hi pot haver 2.000 desapareguts que probablement seran víctimes mortals, se't posa la pell de gallina", apunta, destacant que confia que la seva ajuda "doni una mica d'esperança" als damnificats.

Aquests voluntaris estan lliurats a la causa però també destaquen que el treball és “molt i molt cansat”, tant físic com mentalment. Caminar hores i hores amb botes d'aigua entre un pam de fang, sacsejar les bombes d'aigua i treure pales de deixalles els deixa “esgotats”. Un desgast a què se suma l'impacte emocional "quan saps que als pàrquings hi ha cotxes amb gent atrapada sota l'aigua".

“Obsessió a no molestar i fer les coses bé”

En paral·lel al voluntariat de perfil més professionalitzat, des de Catalunya hi ha hagut molta mobilització de la societat civil. Un dels grups organitzats va sortir ahir divendres al matí des de Barcelona, ​​articulats des de l'Associació per la Participació Polítics. Són un centenar de voluntaris "amb l'obsessió de fer les coses bé, sense molestar, i amb molta connexió amb les autoritats locals", explica un dels impulsors, Jordi Graupera, que assenyala que el grup s'ha gestat a través de la pàgina web voluntarisdana.cat.

Entre els inscrits hi ha Oriol de Marcos, de Sabadell. Ell es va apuntar només a l'expedició, i relata que ahir van centrar la feina a organitzar les tones de menjar que havien arribat al pavelló de Sedaví, que prèviament van netejar de fang.

La feina es va allargar fins gairebé les quatre de la matinada, un esforç que aquest dissabte s'ha complementat amb la retirada de fang i deixalles dels carrers de Picanya i Paiporta. “Sobretot volem ajudar allà on siguem útils”, recalca, mentre defineix com a “molt impactant” la imatge dels carrers de tots els pobles arrasats per la torrentada.

"Se't trenca l'ànima", afegeix Alba Pujol, de Barcelona, ​​que diu que veure les notícies de la devastació li va despertar la inquietud de sumar-se a l'expedició. Tot i que inicialment es va quedar sense plaça, una baixa d'última hora li va permetre sumar-se als dos busos, i sosté que anar fins a València “és el mínim que es pot fer després de veure tanta gent que ho ha perdut tot”. Quan fa 24 hores que col·labora als municipis afectats, lamenta que “és molt impressionant veure que la gent trigarà setmanes a recuperar la seva normalitat mentre els voluntaris tornen a casa a fer vida normal”.

La previsió és que la setmana que ve surtin des de Barcelona cap al País Valencià noves expedicions dels ADF i els Bombers. També hi ha programats sis autobusos de voluntarisdana.cat, sense descartar noves expedicions al llarg del mes de novembre. Alba tampoc descarta tornar-se a sumar.