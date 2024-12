Avís urgent de Protecció Civil pel que arriba el cap de setmana

per Sergi Guillén

Protecció Civil de Catalunya té un paper fonamental en la gestió d'emergències climàtiques mitjançant els canals oficials. Utilitza plataformes com X (Twitter), la seva pàgina web i les aplicacions mòbils per alertar la població sobre els fenòmens meteorològics adversos, com ara tempestes, onades de calor o nevades.

Aquestes eines permeten difondre informació en temps real proporcionant detalls sobre les zones afectades, la intensitat prevista i les mesures d'autoprotecció necessàries.

Els avisos inclouen mapes interactius, gràfics i recomanacions pràctiques, com ara evitar desplaçaments innecessaris o extremar precaucions a la carretera. A més, interactuen amb la ciutadania responent dubtes i oferint actualitzacions constants, cosa que genera confiança i reforça la prevenció.

El darrer avís important per al dissabte i diumenge

Protecció Civil ha alertat de fortes ratxes de vent, nevades al Pirineu i baixada de temperatures a partir d'aquest dissabte. S'hi manté l'alerta del pla Ventcat. El vent anirà perdent força aquest divendres, però a partir del migdia de dissabte tornarà a créixer.

| Getty Images

Podent superar els 126 km/h al Pirineu Occidental i al Camp de Tarragona. Es mantindrà diumenge, però decreixerà al migdia. El pla Neucat està en prealerta.

El Servei Meteorològic preveu que a partir del migdia de dissabte caiguin més de 50 cm de neu per sobre dels 2.000 metres al vessant nord del Pirineu.

I gruixos superiors als 10 centímetres per sobre dels 900 metres, podent baixar als 700. Diumenge nevaria tot el dia amb una cota de 800 metres i puntualment per sota.

El Comitè Tècnic de seguiment del risc per vents s'ha reunit aquest divendres per analitzar i valorar la situació. I fer el seguiment dels dispositius necessaris durant el llarg pont d'aquest cap de setmana i tots els desplaçaments previstos. Que es veuran afectats per la coincidència dels episodis de neu, vent i una forta baixada de les temperatures.

Un vent i neu fort a tenir en compte

El vent bufarà de components nord i oest, i al Pirineu el llindar d'avís se superarà sobretot a cotes altes. S'espera que també pugui anar acompanyat de neu, especialment als vessants nord del Pirineu.

Pel que fa a la neu, la previsió la situa de forma generalitzada entre diumenge a la matinada i dilluns. La combinació amb el vent provocarà sobreacumulacions de neu. A més, a causa de les ventoleres, a l'alta muntanya hi haurà ventre.

Així, quan es preveuen aquestes fortes ratxes de vent i cotes altes de neu, és crucial adoptar mesures preventives per garantir la seguretat. En exteriors evita transitar prop d'arbres, murs en mal estat i mobiliari urbà que pugui ser arrossegat pel vent.

A casa, assegura finestres, portes i objectes a terrasses o balcons. Si et cal desplaçar-te, extrema la precaució en carreteres, especialment en zones muntanyoses on la visibilitat es pot reduir per la neu.

Fes servir cadenes o pneumàtics d'hivern. Evita activitats a l'aire lliure, com ara senderisme o esquí, i mantingues-te informat de les actualitzacions meteorològiques i les recomanacions oficials.