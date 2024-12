No només vent: Nou avís del Meteocat per dissabte i diumenge

per Sergi Guillén

El cap de setmana a Catalunya es presenta marcat per les inclemències meteorològiques. A més dels vents forts previstos, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat diversos avisos de perill. Les ràfegues intenses afectaran àmplies zones catalanes, però ara també s'hi afegeix una alerta específica per l'estat de la mar, prevista per dissabte i diumenge.

Aquesta situació complicarà activitats tant a terra com a la costa. Els experts han destacat que les condicions seran especialment adverses a àrees properes al mar.

Aquest tipus de fenòmens requereix precaució, tant per als que freqüenten platges com per als que practiquen esports nàutics. Segons Meteocat, la combinació de vent i onatge serà el principal desafiament durant aquests dies.

Alerta per onades superiors a 2,5 metres

El Meteocat ha emès un avís específic per onades que podrien superar els 2,5 metres d'alçada a la costa nord de Catalunya. Zones com el Cap de Creus i el Cap de Begur estaran sota observació especial, amb un grau de perill establert a 1/6, segons els gràfics compartits pel servei meteorològic.

| Cristian Tealdi

Aquest nivell indica un risc moderat, encara que no s'ha de subestimar, atès que les condicions es poden agreujar amb el pas de les hores. L'avís estarà actiu des de dissabte a les 13.00 h fins diumenge a les 19.00 h.

Durant aquest període, s'espera que la direcció predominant de l'onatge sigui del Nord-oest (NNW), augmentant la probabilitat de marejades perilloses a les àrees esmentades.

Evolució del perill al llarg del cap de setmana

Les imatges proporcionades pel Meteocat mostren com el nivell de risc es concentra principalment en franges horàries específiques. La costa catalana presentarà les pitjors condicions durant les tardes de dissabte i diumenge, quan les onades podrien assolir els cims més alts.

Tot i que altres zones costaneres estaran en verd, senyal d'absència de perill, les àrees en groc s'han de monitoritzar amb atenció. El Meteocat assenyala que la situació podria variar, depenent de la intensitat del vent i de la pressió atmosfèrica.

A més, la població està cridada a consultar actualitzacions regulars per mantenir informada sobre canvis en els pronòstics.

Precaucions i perills de l'onatge

L'estat del mar en condicions com aquestes representa un perill significatiu per a banyistes, pescadors i navegants. Onades de gran altura poden generar corrents imprevisibles i posar en risc fins i tot persones amb experiència.

Així mateix, les infraestructures costaneres, com ara passejades marítimes o ports, podrien patir danys si es produeixen cops de mar. En aquest context, els experts recomanen evitar activitats innecessàries a zones costaneres, especialment en àrees amb avís actiu.

És important respectar les restriccions imposades per les autoritats locals i extremar precaucions. Amb el cap de setmana al davant, el missatge és molt clar: el vent i l'onatge són fenòmens naturals poderosos que no s'han de prendre a la lleugera. La combinació de tots dos podria generar condicions perilloses, especialment a la costa nord de Catalunya.