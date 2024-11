Alerta d'última hora del Meteocat: Puja el risc a 2 comarques, 5 sobre 6

Des de fa dies, les previsions meteorològiques anticipaven un episodi de pluges intenses que amenaçaria seriosament diverses regions d'Espanya, com ara el terç sud de Catalunya. Aquesta previsió s'ha confirmat i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha llençat una alerta vermella per a les comarques de Montsià i Baix Ebre. Allí el risc per pluges torrencials ha assolit un nivell de perill de 5 sobre 6.

Aquesta situació implica que aquestes àrees es troben sota una amenaça meteorològica severa i el risc d'inundacions i altres incidents relacionats és extremadament alt. L'alerta vermella implica que les precipitacions poden superar els 40 mm en tan sols 30 minuts. Aquest volum d'aigua en un període tan curt incrementa el risc que els rius i rierols es desbordin, així com la possibilitat de lliscaments de terra.

| ACN

Aquesta quantitat d'aigua en tan poc temps pot, a més, col·lapsar els sistemes de drenatge, provocant embassaments a carrers i carreteres i posant en risc la població. Davant d'aquesta situació, el Meteocat i les autoritats locals han instat la ciutadania a extremar les precaucions i a evitar qualsevol desplaçament innecessari, especialment a les zones més afectades.

La DANA, un fenomen meteorològic responsable d'aquestes pluges torrencials, continua afectant l'àrea mediterrània amb una intensitat especial a Catalunya. Aquesta depressió aïllada a nivells alts (DANA) es caracteritza per la seva alta capacitat de generar precipitacions intenses en curts períodes de temps. En aquest cas, el terç sud de Catalunya està sent el més afectat, però el fenomen es podria estendre a altres àrees en funció de la seva evolució.

Altres comarques en alerta

A més de Montsià i Baix Ebre, que es troben en alerta vermella, altres comarques de Catalunya han estat posades en alerta taronja. Entre elles s'hi inclouen Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Baix Camp, Baix Empordà i Alt Empordà. En aquestes zones, tot i que el risc és menor que a les comarques amb alerta vermella, les pluges també poden ser intenses i causar problemes de diversa índole.

Però, com diem, la situació és particularment preocupant a Montsià i al Baix Ebre, on ja s'han activat protocols d'emergència. Protecció Civil de Catalunya ha emès una sèrie de recomanacions per fer front a aquestes condicions meteorològiques extremes. Entre les indicacions, s'hi inclou evitar creuar zones inundades o de visibilitat escassa, no estacionar vehicles en àrees que puguin convertir-se en llits naturals d'aigua, i mantenir-se informat a través dels canals oficials.

L'AEMET ha informat que l'alerta vermella al litoral sud de Tarragona podria allargar-se fins avui a les 22 hores. A més, com tot apunta que plourà intensament tot el dia, els grans riscos arribaran a la tarda, quan el cúmul sigui notable. Afortunadament, com a mètode de prevenció, a diverses comarques de la província tarragonina ja s'havien cancel·lat classes i tota mena d'activitats que impliquin sortir de casa.