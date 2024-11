Entitats woke protesten perquè presos amb delictes de sang no poden fer servir ganivets

Una desena d'entitats de drets humans han impugnat la circular de Justícia que exclou els interns amb delictes de sang de les cuines i dels tallers amb instruments perillosos. En un comunicat, han avisat que la mesura ha provocat "acomiadaments massius de persones preses, tot i la seva bona conducta, només per antecedents de delictes violents".

Han afegit que el document vulnera el principi d'individualització científica de la Llei penitenciària de 1979, que exigeix un tractament cas per cas. A més, han alertat que contravé el Reial decret que regula el treball a les presons i el dret constitucional de reserva de llei. Per tot això, han exigit la suspensió de la circular i la restitució dels reclusos acomiadats als llocs de treball.

Algunes entitats han decidit impugnar aquesta circular. Consideren que aquesta mesura crea "dret sense control parlamentari, devaluant la qualitat democràtica i limitant drets a les presons". Han assenyalat que els educadors i els familiars dels reclusos han alertat d'un greu malestar.

"Els acomiadaments impedeixen cobrir despeses civils i dificulten la reinserció", han apuntat. Aquesta circular es va fer pública el mes de setembre passat, Quan el nou conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va agafar les regnes de la conselleria.

| ACN

La gota que va fer vessar el got

L'accés dels presos a aquests llocs de treball estava en revisió des del mes de març. En aquell moment, una cuinera de Mas d'Enric va morir assassinada per un reclús que hi treballava. Complia condemna per assassinat.



L'anterior equip que liderava el Departament de Justícia, amb l' exconsellera Gemma Ubasart al capdavant, va confeccionar una altra circular. Havia d'entrar en vigor el mes d'octubre i no impedia que els presos involucrats en delictes de sang treballessin a les cuines. Per fer-ho havien de complir una sèrie de requisits de bona conducta.

Temor entre els funcionaris de presons

Els funcionaris de presons temen que la pressió d'aquests col·lectius progressi els seus fruits. Tenen por que hagin d'acceptar que els delinqüents amb delictes de sang puguin fer servir ganivets. L'assassinat a Mas Enric es podria repetir en un altre centre penitenciari. Igual que els interns se separen en diferents mòduls segons la seva perillositat, també s'han de prendre mitges així.

Com sempre, el wokisme considera que és discriminatori i que va contra el principi de reinserció. Tot i això, cap d'ells decideix entrar a treballar en un centre penitenciari del nostre país.