SONDEIG 09/04: Pujada processista amb la CUP a punt de desaparèixer

L'usuari de Twitter Sergi288 ha publicat un nou sondeig en el qual pronostica què passaria si avui se celebressin eleccions al Parlament de Catalunya. El tauler de joc seria molt diferent del que tenim actualment, amb alguns partits que incrementarien els seus suports i altres formacions que confirmarien la seva decadència. La participació se situaria entre el 61 i el 63 %.

En aquest sentit, el PSC de Salvador Illa aconseguiria entre 31 i 33 diputats, el que representa el 21,8% dels suports. La segona formació més votada seria Junts per Catalunya de Carles Puigdemont, que seguiria caient i aconseguiria un resultat proper als 30 diputats, amb un 18,7% dels vots. El tercer lloc del podi seria per ERC d'Oriol Junqueras i Elisenda Alemany, que milloraria els resultats i trauria entre 22 i 24 butaques (el 15,9% dels vots).

| ACN, XCatalunya

Passem ja a la quarta força. Aquest assoliment seria per VOX d'Ignacio Garriga. Tindria entre 15 i 17 diputats, un 11,1% dels vots. El segueix el Partit Popular d'Alejandro Fernández, amb un resultat molt semblant a l'actual, consolidant la forquilla entre 15 i 17 diputats.

Tancaria la representació parlamentària, Aliança Catalana de Sílvia Orriols, amb 7 o 8 diputats (6,8% dels suports), els Comuns de Jessica Albiach, amb 5-6 diputats i un 5,1% dels suports. El seguiria Podem, si finalment decideixen presentar-se, que aconseguiria entre 3 i 4 diputats i el 4,1% dels vots. Acabem amb la CUP, de Laia Estrada, que aconseguiria únicament 1 diputat i corre el risc de convertir-se en el nou Ciudadanos. SALF no tindria representació, però aconseguiria un 1,3% dels vots.

Resultats actuals

Actualment, el PSC és el partit amb més representació parlamentària i amb més vots directes. Els socialistes van aconseguir 42 diputats, de manera que seria una de les formacions que sortiria pitjor parada d'una nova contesa electoral.

Junts per Catalunya té 35 diputats, de manera que el resultat pronosticat per Sergi288 tampoc seria una gran notícia per al partit de Carles Puigdemont.

| ACN, XCatalunya

ERC va obtenir un mal resultat a causa de les seves polítiques processistes. Unes polítiques processistes que ara sembla que els catalans volen premiar. Els autonomistes passarien dels 20 actuals a tenir de 22 a 24 butaques. El Partit Popular té 15 diputats, de manera que aconseguiria uns resultats molt semblants, el que significa que Alejandro Fernández ha sabut consolidar un vot fidel. VOX creixeria dels 11 actuals a mínim 15.

Comuns repetirien el resultat i la pitjor notícia se l'emporta la CUP. Els cupaires tenen actualment 4 diputats, però segons el pronòstic de Sergi288, els antisistema passarien de 4 a 1 diputat i es quedarien molt a prop de la desaparició parlamentària.

Aliança Catalana

El partit de Sílvia Orriols millora clarament el resultat respecte de les anteriors eleccions, però en aquesta ocasió, segons Sergi288, es quedaria en 6-7 diputats. Un resultat menys optimista respecte d'altres enquestes publicades fa uns mesos. No obstant això, estem parlant de multiplicar per tres o per quatre el resultat actual i d'un creixement exponencial en molt pocs anys, el que també seria un gran resultat per al partit nacionalista.