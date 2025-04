Oficial Meteocat: Arriba la boira, on afectarà

Durant els pròxims dies Catalunya experimentarà una notable variabilitat meteorològica que podria sorprendre a més d'un. Encara que no s'esperen canvis radicals en les temperatures, l'atmosfera jugarà a alternar moments de cels clars amb períodes més ennuvolats. Tanmateix, més enllà dels núvols o clars, un fenomen particular marcarà presència en certes comarques: la boira.

La informació oficial facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) mostra clarament en la seva previsió a mitjà termini com aquest fenomen prendrà protagonisme especialment durant la jornada de divendres.

| Canva

El desenvolupament meteorològic: detalls dia a dia

El dijous es presentarà amb intervals de sol i núvols a la majoria del territori català, especialment pel matí. Durant la tarda, les comarques del nord i centre, concretament el Pirineu Occidental i Central, veuran incrementar-se lleugerament les probabilitats d'algunes precipitacions disperses i febles. Encara que la pluja serà testimonial, els núvols seran més persistents.

Serà el divendres quan el panorama canviï més significativament, i la boira faci la seva entrada en escena, afectant sobretot comarques interiors, especialment les de la plana de Lleida, la Catalunya Central i sectors puntuals de l'interior de Tarragona. Aquest fenomen reduirà notablement la visibilitat durant les primeres hores del dia, generant condicions de conducció delicades en vies principals com l'A-2 o l'AP-2. Es recomana precaució i adequar la velocitat a la visibilitat reduïda.

Durant la tarda del mateix divendres, la boira anirà desapareixent paulatinament, deixant pas a cels parcialment ennuvolats i algunes hores de sol, especialment a la franja litoral i prelitoral. No s'esperen precipitacions significatives, mantenint un patró estable però una mica fresc a causa de la cobertura nuvolosa matinal.

El dissabte s'estabilitzarà novament el temps, amb una disminució notable de la presència de boira. Aquest dia es caracteritzarà per cels parcialment ennuvolats, predominant els clars en hores centrals del dia. Les temperatures continuaran sent similars a dies anteriors, amb un ambient suau i agradable durant el migdia i una mica més fresc en hores nocturnes i matinals.

Impacte del clima i recomanacions

La presència de boira durant les primeres hores del divendres implicarà un major risc en la conducció per la reducció considerable de visibilitat. És recomanable que els conductors extremen la precaució, utilitzant llums antiboira i adaptant la velocitat a les condicions del moment. D'altra banda, els usuaris del transport públic haurien d'estar atents a possibles retards derivats d'aquest fenomen.

Per als agricultors, encara que no s'esperen pluges intenses que puguin beneficiar notablement els cultius, la humitat aportada per la boira podria resultar favorable per a certs tipus de vegetació en àrees interiors. Finalment, per a tots aquells que planegin activitats a l'aire lliure, especialment senderisme o excursions per l'interior de Catalunya, el consell és aprofitar especialment el dissabte, quan la visibilitat serà millor i el clima més estable.