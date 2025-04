L'SMS de la Seguretat Social que podries rebre si estàs de baixa

Enmig d'una economia marcada per les incerteses derivades de la inflació i els canvis en els tipus d'interès, molts ciutadans en situació de baixa laboral han començat a rebre missatges de text de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que poden causar desconcert i dubtes sobre com actuar davant d'ells.

La Seguretat Social ha intensificat en els últims mesos una campanya informativa mitjançant l'enviament de SMS a aquelles persones que es troben en situació de baixa per incapacitat temporal (IT). El propòsit d'aquests missatges és aclarir els tràmits que han de realitzar els treballadors un cop assolit el límit de 365 dies, termini màxim establert per la llei per rebre una prestació per baixa mèdica.

Per què envia la Seguretat Social aquests missatges SMS?

L'objectiu principal de l'INSS és informar clarament els beneficiaris sobre els procediments per continuar rebent la seva prestació, especialment quan s'ha assolit o superat el període màxim inicial d'un any. En esgotar-se els primers 365 dies, la Seguretat Social ha d'avaluar si el treballador està capacitat per reincorporar-se a la feina o si, per contra, s'ha de valorar una possible incapacitat permanent (IP).

En aquests casos específics, els SMS enviats per l'INSS expliquen com sol·licitar el pagament directe de la incapacitat temporal mentre s'estudia l'expedient. Aquest procés és vital, ja que permet als treballadors mantenir la seva prestació econòmica fins que s'adopti una resolució definitiva sobre la seva situació laboral i mèdica.

Què diu exactament el missatge?

Depenent de la situació laboral de cada beneficiari, el contingut del missatge pot variar notablement. Per als treballadors amb una única relació laboral coberta per la Seguretat Social, l'SMS menciona explícitament que l'INSS està avaluant el seu dret a una incapacitat permanent. A més, indica clarament com han de procedir per seguir cobrant temporalment la prestació.

En canvi, aquells que tenen diverses relacions laborals, amb algunes gestionades per l'INSS i altres per mútues, reben un missatge més específic, orientat a que puguin diferenciar correctament com i davant de quina entitat sol·licitar la prestació econòmica temporal.

En situacions on totes les relacions laborals estiguin cobertes únicament per mútues, la Seguretat Social no envia cap SMS, atès que la gestió íntegra de la prestació recau sobre aquestes entitats privades.

Millores tecnològiques per facilitar tràmits

Aquest esforç de comunicació forma part d'una estratègia més àmplia de modernització impulsada per la Seguretat Social. Recentment, la pàgina web de l'INSS ha estat actualitzada per oferir una experiència d'usuari molt més àgil i senzilla. Aquesta renovació tecnològica busca reduir la complexitat burocràtica que tradicionalment ha caracteritzat aquests tràmits, facilitant així als ciutadans l'accés a informació clara i precisa.

Borja Suárez, secretari d'Estat de la Seguretat Social i Pensions, ha ressaltat la importància d'aquesta millora tecnològica, destacant que la utilització d'un llenguatge més senzill i accessible és clau per evitar confusions entre els beneficiaris, especialment en situacions delicades com les baixes mèdiques prolongades.

Aquesta iniciativa reflecteix un esforç continu de les institucions públiques per adaptar-se a les necessitats del ciutadà, especialment en contextos econòmics difícils, en els quals qualsevol retard o error administratiu pot tenir conseqüències significatives per a les famílies afectades.