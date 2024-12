Perill per ratxes intenses de vent aquest divendres: Dues zones en alerta taronja

Com no podia ser d'una altra manera, acomiadem aquesta tardor tan variable en la seva meteorologia amb un nou risc per alertes meteorològiques. Els fenòmens extrems han caracteritzat aquesta estació, i el vent, una vegada més, serà protagonista en les pròximes hores. L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha activat una alerta taronja per fortes ratxes de vent en dues zones clau de Catalunya. D'una banda, l'Empordà, i de l'altra, el prelitoral sud de Tarragona. Aquestes àrees patiran vents de gran intensitat, capaços de causar importants danys materials i riscos per a la població.

En el cas de l'Empordà, el vent bufarà del nord i nord-oest, amb velocitats que oscil·laran entre 60 i 80 km/h. Les onades a la zona costanera assoliran alçades de 3 a 5 metres, convertint aquest episodi en un risc important per a la navegació i activitats marítimes. Aquesta alerta es mantindrà activa fins a les 23:59 hores de divendres, segons ha informat l'AEMET.

El prelitoral sud de Tarragona, per la seva banda, també està sota la influència d'intenses ratxes de vent. Durant el matí, s'esperen ràfegues de fins a 90 km/h provinents del nord-oest, disminuint lleugerament a 70 km/h a la tarda. Aquest fenomen genera un elevat risc de caiguda d'arbres, objectes solts i problemes en la circulació per carretera.

Altres zones en alerta groga

A més de les zones en alerta taronja, altres àrees de Catalunya estan en nivell groc. Això inclou gran part del nord català, on es registraran vents menys intensos però igualment perillosos. Les autoritats recomanen extremar la precaució i evitar desplaçaments innecessaris en les àrees afectades.

El vent és un dels fenòmens meteorològics més imprevisibles i perillosos. Les ràfegues intenses poden provocar talls de subministrament elèctric, voladures de teulades i mobiliari urbà, i posar en risc la integritat de les persones en espais oberts. Davant aquesta situació, Protecció Civil ha activat protocols de prevenció i demana a la ciutadania assegurar elements en terrasses i balcons. També recomana evitar zones arbrades, especialment durant les hores de màxima intensitat del vent.

La navegació marítima també estarà severament restringida. Els pescadors i navegants en les zones costaneres afectades hauran d'extremar les precaucions. Les onades de fins a 5 metres poden provocar naufragis i complicar les tasques de rescat. Encara que l'episodi de forts vents es limitarà a la jornada de divendres, l'impacte pot estendre's més enllà. Les previsions indiquen que a partir de dissabte el vent disminuirà gradualment, retornant la calma a aquestes regions.

Aquest últim cop de cua de la tardor posa de manifest la importància de les alertes meteorològiques i de seguir les recomanacions oficials. Les pròximes hores seran crucials per garantir la seguretat en les zones afectades per aquesta alerta de nivell taronja i groc.