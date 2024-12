Última hora de la sequera: Només aquest embassament augmenta les seves reserves en les últimes 24 hores

per Sergi Guillén

La sequera continua sent una de les principals preocupacions a Catalunya, afectant directament les reserves d'aigua als embassaments de les conques internes. La situació actual mostra un panorama complicat, amb nivells que, en la majoria dels casos, no aconsegueixen assolir ni tan sols la mitjana històrica. Encara que les pluges recents han generat esperances, aquestes no han estat suficients per revertir la tendència.

L'impacte s'agreuja perquè la demanda d'aigua no cessa, especialment en zones urbanes densament poblades. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) proporciona dades actualitzades que reflecteixen com les pluges són insuficients per mitigar els efectes d'aquesta crisi. Els ciutadans s'enfronten a restriccions i campanyes de conscienciació que busquen optimitzar l'ús de l'aigua disponible.

Sant Ponç, l'únic embassament amb bones notícies

Segons l'últim informe de l'ACA, actualitzat el 20 de desembre de 2024, les dades generals no són encoratjadores. Dels principals embassaments de les conques internes, només Sant Ponç (Clariana de Cardener) mostra un lleuger augment en el seu nivell de reserves en les últimes 24 hores.

Aquest embassament ha passat del 48,90 % al 49,40 %, acumulant un total de 12,04 hectòmetres cúbics. Aquest increment contrasta amb la situació d'altres embassaments, que romanen estancats o, en alguns casos, continuen baixant.

| ACN

Per exemple, l'embassament de Sau, amb una capacitat màxima de 165,26 hectòmetres cúbics, es troba en un preocupant 18,05 %. Susqueda, que pot emmagatzemar fins a 233 hectòmetres cúbics, té actualment un 35,47 % de la seva capacitat. Per la seva banda, l'embassament de La Baells, tot i estar en millor situació, registra un 60,13 %.

L'embassament de Sant Ponç es posiciona com excepció en aquest context, gràcies possiblement a pluges localitzades o a una millor gestió del recurs en la seva àrea d'influència. No obstant això, aquest increment, encara que positiu, és insuficient per alterar la tendència general.

Situació global de les reserves

En termes generals, les reserves actuals de les conques assoleixen només el 33,93 % de la seva capacitat, la qual cosa equival a 235,65 hectòmetres cúbics d'aigua embassada. Aquesta xifra contrasta amb la de l'any anterior, quan les reserves eren del 17,23 %. Encara que l'augment anual pugui semblar significatiu, continua estant molt per sota de la mitjana històrica dels últims cinc anys (363,08 hectòmetres cúbics).

| ACN

La situació exigeix mesures urgents. A més de les campanyes de conscienciació, serà necessari implementar solucions a llarg termini. Que incloguin inversions en infraestructures per a la captació i emmagatzematge d'aigua, així com en tecnologia per millorar-ne la reutilització.

Així doncs, mentre l'embassament de Sant Ponç aporta una nota d'optimisme, la resta de dades confirmen que la crisi hídrica continua sent un desafiament prioritari per a Catalunya.