Oficial Meteocat: Risc de pluja intensa a gairebé tot Catalunya a partir d'ara

En plena onada de calor d'estiu, el cel de Catalunya està a punt de donar-nos una sorpresa. Després de jornades de temperatura abrasadora, l'horitzó amenaça amb un gir inesperat. Tot i l'atmosfera estiuenca que es respirava fins ara, el Meteocat ha encès les alarmes: comarques de l'interior es preparen per a un episodi significatiu de pluges acompanyades de tempestes que poden alterar la rutina

Canvi immediat a Catalunya

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia d'avui les condicions seran clarament inestables. Els primers núvols es formaran al Pirineu i Prepirineu, estenent-se cap al prelitoral central i, més tard, envaint la Depressió Central i el prelitoral sud.

Durant la franja compresa entre les 12 h i les 18 h, s'activarà una alerta per precipitacions intenses a més de 20 comarques, incloent-hi de manera destacada el Ripollès, Berguedà, Osona i Lluçanès en nivell de perill alt. A la resta d'àrees afectades l'alerta serà de nivell moderat

Aquestes pluges vindran acompanyades de fenòmens convectius: tempestes localitzades, possibles ràfegues intenses de vent, i en zones com el Ripollès i Berguedà, fins i tot calamarsa, fet que classifica l'episodi dins del que el Meteocat anomena ‘temps violent’

En alguns punts es podrien registrar més de 20 mm en només 30 minuts, una intensitat preocupant que eleva el risc d'inundacions puntuals i complicacions en la mobilitat. Al següent mapa podeu consultar els colors de les zones afectades

Canvis habituals de temps a l'estiu

L'escenari respon a una dinàmica atmosfèrica típica d'estiu: l'escalfament del sòl genera forts corrents ascendents, afavorint el desenvolupament de cúmuls convectius a les zones elevades. En desintegrar-se, alliberen energia en forma de ruixats intensos i tempestes

Aquests nuclis convectius, si s'intensifiquen prou, poden deixar precipitacions brusques, pedra i fortes ratxes de vent. Aquest patró convectiu és habitual al juliol després de parèntesis de calor intensa. Al Ripollès, Berguedà, Osona i Lluçanès el nivell de perill arriba al rang alt, a causa de la possibilitat de pluges torrencials en períodes molt curts

En comarques com l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, el Solsonès, el Bages i el Moianès la situació està en alerta moderada. Les condicions podran variar ràpidament: zones de clima aparentment calmat poden veure's afectades per xàfecs localitzats

Calor nocturna a la costa

Malgrat el descens tèrmic moderat durant la tarda, l'ambient continua sent estiuenc. El litoral manté avisos per calor nocturn a àrees com el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Garraf, amb mínimes anòmalament altes. A Ponent i el pre-Pirineu, les màximes rondaran els 38 °C, presentant un contrast marcat amb l'enfredoriment local al costat de les pluges

Treva però molta calor

La jornada estarà marcada per un doble repte: d'una banda, el risc de precipitacions intenses planteja possibles inundacions sobtades i complicacions viàries. De l'altra, la calor persistent, especialment a les zones litorals i Ponent, manté actius els avisos per temperatures extremes

Es recomana extrema precaució: evitar desplaçaments innecessaris entre migdia i primeres hores de la tarda, vigilar l'estat de vies urbanes i rurals, i mantenir-se informats a través de fonts oficials com el Meteocat