Sílvia Orriols desmonta una teoría de la conspiración de Rufián con un solo tweet

Los responsables del cordón sanitario a Aliança Catalana y a Sílvia Orriols no descansan en ni en Navidad. El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha intentado vender una teoría de la conspiración sobre el partido independentista y VOX.

Rufián se esfuerza en comparar al partido de Orriols con el de Ignacio Abascal y asegura que detrás de sus proyectos hay mucho dinero. Añade que con un mínima investigación periodística, se descubrirían estas supuestas aportaciones. Aprovecha para atacar a sus amigos procesistas de Junts, asegurando que a la "derecha catalana" no le interesa.

| Jordi Amela (Aliança Catalana)

El comentario de Rufián ha recibido un sonoro zasca de su destinataria. Sílvia Orriols no se ha escondido y le ha puesto en su sitio con un golpe histórico. "Si detrás de mi tuviera mucho dinero y el apoyo de medios de comunicación públicos y privados, arrasaríamos en las elecciones".

En este sentido, Aliança Catalana viene denunciando una campaña de acoso y de desprestigio de los medios de comunicación públicos y privados que reciben subvenciones en forma de publicidad institucional. Todos ellos participan del cordón sanitari firmado por PSC, Comuns, ERC, Junts y la CUP antes de las pasadas elecciones. Esto sí que se sabría con una "mínima investigación periodística".

Victoria de Aliança Catalana en Ripoll con muy pocos medios

Sílvia Orriols se proclamó batllessa de Ripoll en las pasadas elecciones con 6 concejajes. Junts per Catalunya y ERC empataron con 3 ediles cada uno. PSC y CUP empataron con 2 y cierra el pleno Som-hi Ripoll, Independents pel Ripollès, con un concejal.

| ACN, Parlament, XCatalunya

"Us he guanyat amb un esclop i una espardenya", añade Orriols en su tweet, dejando claro que ella no contaba con el apoyo instucional.

Aliança Catalana crece en las encuestas

Aliança Catalana, liderada por Sílvia Orriols, ha experimentado un notable ascenso en las encuestas electorales recientes en Catalunya. Actualmente, el partido cuenta con 2 diputados en el Parlament, pero diversos sondeos pronostican un incremento significativo en su representación, llegando a superar los 10 escaños.

Un sondeo publicado el 27 de diciembre por el sociólogo conocido como 'Sergi288' refleja este crecimiento. Según los datos recopilados, Aliança Catalana obtendría entre 14 y 16 diputados, consolidándose como una fuerza política emergente en el panorama catalán.

| Parlament

Asimismo, el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, en su barómetro de noviembre de 2024, indica que Aliança Catalana podría superar a formaciones como la CUP e incluso a los Comuns, reflejando una tendencia al alza en la intención de voto hacia este partido.

Este incremento en el apoyo a Aliança Catalana se produce en un contexto de cambios en el electorado independentista y una fragmentación del voto. La formación de Orriols ha capitalizado parte del descontento de votantes de partidos tradicionales, presentándose como una alternativa dentro del espectro político catalán.