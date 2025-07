Sílvia Orriols deixa en evidència a una regidora cupaire: 'El seu patrimoni...'

La sessió plenària celebrada aquest dimecres 30 de juliol a l’Ajuntament de Ripoll ha tornat a evidenciar el contrast entre la manera de fer del govern liderat per Sílvia Orriols i l’actitud dels grups de l’oposició, especialment la CUP i Junts.

En una intervenció que s’ha fet viral a les xarxes socials, Orriols ha deixat en evidència la regidora cupaire, a qui ha acusat de frivolitzar amb els diners públics després de minimitzar una despesa de 10.000 euros.“La regidora de la CUP, una potentada amb ínfules comunistes, diu que 10.000 euros no són res.”

Així començava la denúncia de la batllessa, que no s’ha mossegat la llengua a l’hora de posar sobre la taula el que considera un menyspreu absolut cap als contribuents i treballadors del poble.

| Parlament

Una defensa del poble i del valor dels diners

“Això no és generar crispació, sinó manifestar l’opinió de l’equip de govern”, ha dit. I ha afegit: “L’única crispació que hi ha hagut és quan jo li he retret el seu patrimoni, però perquè m’ha semblat absolutament de mala educació que considerés una despesa de 10.000 euros com si fos xavalla.”

“A mi particularment, m’empipa. Per això he creat aquest contrapunt de crispació”, ha reconegut, reivindicant el seu dret i el del seu govern a defensar una gestió basada en el control i la contenció de la despesa pública.

| Parlament

Ni un atac a la cultura, ni cap renúncia al progrés

La polèmica ha esclatat arran d’una partida destinada a cultura que l’equip de govern havia qüestionat pel seu cost. La regidora de Junts, en aquest context, ha acusat Orriols de crispar l’ambient i anar contra la cultura. Però la batllessa ha volgut deixar-ho clar: “En cap cas era cap atac a la cultura, ni molt menys a la inversió en cultura.”

De fet, Orriols ha remarcat que l’actual mandat ha destinat un percentatge lleugerament superior al del mandat anterior —on la mateixa regidora de Junts formava part del govern— a projectes culturals. “El govern d’Aliança Catalana no és contrari a la cultura, sí que és contrari a la despesa innecessària, que quedi molt clar.”

Seny, ordre i respecte als diners dels ciutadans

El missatge de Sílvia Orriols ha estat contundent i ha connectat amb una part important de la ciutadania ripollesa que demana una administració austera, honesta i al servei del poble. “A Ripoll hi governen el seny i l’ordre, mal que us pesi a tots”, ha conclòs, dirigint-se tant a l’oposició com als sectors que intenten deslegitimar el seu mandat.

La seva intervenció no només ha estat aplaudida pels simpatitzants d’Aliança Catalana, sinó que ha estat àmpliament compartida i comentada a les xarxes, amb centenars de veïns donant suport a la seva manera directa i clara de defensar el que considera essencial: respectar cada euro públic com si fos el d’una família treballadora.