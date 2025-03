Aliança Catalana denuncia el fracàs de l'autonomisme en la gestió de Rodalies

Aquest dimarts a la tarda, en el debat monogràfic sobre les incidències a la xarxa de Rodalies de Catalunya celebrat al Parlament, la diputada Rosa Maria Soberana del Grup Mixt - Aliança Catalana ha intervingut amb un discurs contundent.

Soberana ha denunciat que el caos ferroviari que pateix Catalunya és "una expressió directa del fracàs de l'autonomisme i de la submissió política a Espanya". Ha recordat que ja el 2007 la societat catalana va sortir massivament al carrer reclamant el traspàs d'infraestructures i serveis de transport, però que les promeses del govern espanyol han quedat sistemàticament incomplertes.

La diputada ha exposat una llarga llista d'inversions anunciades i mai executades per l'Estat espanyol, assenyalant que "des del pla de Rodalies Barcelona 2008-2015, que prometia 4.000 milions d'euros, només s'ha executat el 15%". Ha afegit que el 2010 es va vendre un primer traspàs de Rodalies que en realitat va fragmentar i confondre les responsabilitats entre Adif, Renfe i la Generalitat, deixant Catalunya sense poder real per millorar el servei.

També ha criticat que "entre el 2013 i el 2016 es van registrar 1.597 incidències afectant 5,6 milions de passatgers", i que el 2016 Adif va admetre que "no tenia cap obligació jurídica de complir els acords signats". Segons Soberana, aquesta inoperància ha continuat amb les promeses incomplertes de Mariano Rajoy (4.000 milions d'euros per al 2025) i de Pedro Sánchez (6.000 milions d'euros per al 2030), del qual només s'ha executat una tercera part.

ERC també acaba rebent per col·laborar amb els botxins de Rodalies

Per a la diputada d'Aliança Catalana, la situació de Rodalies és "un maltractament institucional avalat pel silenci còmplice dels que avui governen aquest país i que prefereixen mantenir la cadira que servir la nació".

En aquest sentit, ha carregat contra ERC per mantenir acords insuficients amb l'Estat i ha rebutjat el model ferroviari imposat per Espanya.

Soberana ha exigit la compensació econòmica pels imports no executats i un pla de rescat urgent de la infraestructura ferroviària catalana. "Volem el traspàs complet irrevocable i exclusiu de la xarxa de Rodalies a Catalunya: infraestructures, personal, material mòbil i pressupost. Ho volem tot", ha sentenciat.

També ha reclamat que abans del 30 de juny es presenti un pla estratègic de sobirania ferroviària per a Catalunya, amb un sistema modern, eficient i independent d'Espanya. "No volem més fum, no volem més humiliacions. Volem poder i el poder no es delega, el poder es pren", ha conclòs la diputada, insistint que Catalunya ha de ser lliure per gestionar els seus propis trens, territori i futur.