Salvador Illa acorralat: Qui és Chili?

Durant mesos només era un nom en clau en les notes internes del Ministeri de Sanitat espanyol —“Chili”— Ara, es podria estar acabant aquest misteri. L’escàndol podria tenir rostre, nom i cognoms: Xiaojuan Li, una empresa xinesa que hauria actuat com a representant legal de dues societats opaques: Hangzhou Ruining Trading Co. Ltd (amb seu a la Xina continental) i HongKong Travis Asia Limited.

Les dues empreses haurien estat les màximes beneficiàries dels contractes d’emergència que el Govern espanyol —amb Salvador Illa com a ministre de Sanitat— va signar durant els primers mesos de la pandèmia de la covid-19. Hangzhou Ruining va rebre 74,7 milions d’euros. Travis Asia, 196,5 milions més. Total: 271,2 milions transferits des de l’Estat espanyol a dues empreses controlades per una sola persona: el tal Chili.

I encara seria més greu. Segons documentació oficial, aquestes societats haurien estat creades just abans de l’esclat de la pandèmia. Hi ha qui pensa que podria ser casualitat. Però també hi ha qui pensa que podria ser una operació calculada per crear empreses pantalla a mida i buidar les arques públiques amb contractes sense cap mena de control.

Empreses fantasma i material inservible

Ni Hangzhou Ruining ni Travis Asia no tenien cap experiència sanitària prèvia. No tenien planta física coneguda, ni webs actives, ni antecedents comercials en el sector mèdic. El denominador comú era només un: Xiaojuan Li, en totes les reunions, en totes les signatures.

La realitat és encara més obscena: Hangzhou va enviar 2 milions de mascaretes defectuoses, sense capacitat de filtratge, i Travis Asia va subministrar 56 milions de mascaretes sense cap certificació sanitària, segons els informes judicials. Aquest últim contracte, el més gran signat pel Ministeri de Sanitat durant tota la pandèmia, és avui investigat per malversació.

| ACN

Salvador Illa, investigat per la justícia

El Jutjat d’Instrucció núm. 14 de Madrid va reobrir el desembre de 2022 una investigació penal contra Salvador Illa per un presumpte delicte contra la seguretat dels treballadors sanitaris. La denúncia, impulsada per la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM), parteix de la distribució de mascaretes inservibles que es van utilitzar als hospitals espanyols entre el 5 i el 17 d’abril de 2020.

La investigació apunta que milers de professionals van ser exposats a un risc letal mentre l’Estat, sota ordres d’Illa, distribuïa material que no complia cap normativa de seguretat.

Però això no és tot. El Jutjat número 26 de Madrid investiga tres alts càrrecs més del Govern per la malversació de 310 milions d’euros, en adjudicacions sense licitació i amb empreses opaces. Entre les operacions sota sospita: Travis Asia i Hangzhou Ruining.

| ACN

“No sé qui és Chili”: possible mentida en seu parlamentària

La cara més obscena de la impunitat hauria quedat en entredit al Parlament de Catalunya. Durant una sessió de control del proppassat dimecres, van demanar al president Salvador Illa si coneixia la identitat de Chili. Illa, visiblement alterat, va respondre amb menyspreu: “No sé de qui em parla.”

Alguns documents demostrarien que ha mentit

L’exdirector de l’Ingesa, Alfonso María Jiménez Palacios —actualment imputat en el cas—, va declarar davant la jutgessa que informava dues vegades al dia a Salvador Illa sobre les adjudicacions. A més, va confirmar que el llistat d’empreses xineses va ser proporcionat per l’ambaixada espanyola a Pequín.

Per tant, segons aquesta declaració, Illa n'estaria al corrent. Coneixia les empreses. Va aprovar els contractes. I avui nega la realitat.

A més, segons han publicat alguns mitjans com The Objective i segons es desprèn de la investigació de la Guardia Civil, en un àudio de Koldo i Cerdán tots dos parlen sobre la seguretat de les seves comunicacions i com evitar escoltes. I plantegen l'ús de l'aplicació encriptada Signal, moment en el qual Koldo afirma que «Salvador Illa parla molt amb Chili» (escrit així segons la transcripció de la Guàrdia Civil).

No obstant això, aquest Xili podria ser en realitat Xi Li, sobrenom de Xiaojuan Li, fundador i representant d'aquestes dues empreses, que van rebre dues dels contractes a dit més quantiosos de la pandèmia.

| Guardia Civil

I encara en el cas que el tal Chili amb qui parlava Salvador Illa no fos Xiaojuan Li, el que queda clar és que ha mentit al Parlament. Si no té res a amagar, per què diu que no coneix cap Chili?

Cessaments estranys, noms esborrats i rastres esborrats

El 30 d’agost de 2024, la directora general de Farmàcia, Patricia Lacruz, va ser cessada. Oficialment, una “decisió personal”. Però novament hi ha casualitats. El calendari no enganya i aquest cessament es va produir just després que la jutgessa prorrogués la instrucció penal.

Mentrestant, el registre mercantil de Hong Kong ha esborrat tots els noms associats a Travis Asia. Avui apareixen com a “no disponibles”. Com si mai haguessin existit. Però els diners sí que es van transferir, i els documents existeixen. I la responsabilitat no desapareix amb un cop d’esborrador digital.

Silenci de Salvador Illa

Des de l’inici de la investigació, Salvador Illa s’ha negat a donar explicacions públiques. No ha demanat perdó. No ha comparegut davant els professionals sanitaris. No ha afrontat ni una sola pregunta crítica amb honestedat. Al contrari. Ha ascendit. Avui és president de la Generalitat, protegir per una xarxa de poder que silencia les preguntes incòmodes i ofega qualsevol rastre de responsabilitat política.

Quan se li retreu la suposada veritat es limita a negar l’evidència i exhibir una altivesa pròpia de qui se sap protegit per les clavegueres d’un règim podrit.

Una ferida oberta que no cicatritza

Chili podria Xiaojuan Li. Hi ha contractes. Hi ha proves que podrien anar en aquesta direcció. Per tant, si s'arriba fins al final, també hi hauria d'haver conseqüències. Salvador Illa hauria autoritzat, signat i tapat una de les operacions més opaques i potencialment delictives de la gestió sanitària espanyola.

Avui ocupa el despatx de president a la plaça de Sant Jaume, però la impunitat amb què hauria actuat és una ferida oberta per als professionals sanitaris, per als contribuents i per a tots aquells que van patir la pandèmia amb por i incertesa.