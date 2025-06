Oficial Meteocat: No marxa la calor i arriben pluges a aquestes zones

El Servei Meteorològic de Catalunya (@meteocat) ha publicat la seva predicció a mitjà termini i ens anticipa un cap de setmana amb dues cares diferents: un divendres i un dissabte marcats per la calor intensa i cels majoritàriament serens, però amb alguns ruixats a zones muntanyoses, i un diumenge amb més nuvolositat i un descens notable de les temperatures

La previsió s'ha il·lustrat amb un mapa que reflecteix l'evolució meteorològica prevista per als dies 21, 22 i 23 de juny, i que adverteix de ruixats localitzats al Pirineu, cels serens a bona part del territori fins dissabte, i un ambient més inestable diumenge, just a les portes de la revetlla de Sant Joan

Divendres: sol, calor i tempestes de tarda al Pirineu

Aquest divendres es presenta molt calorós a la major part del país, amb cels assolellats al litoral, el prelitoral i bona part de l'interior. Tanmateix, com es pot veure al mapa compartit pel Meteocat, la meitat nord del Pirineu català —especialment les comarques del Pallars, la Cerdanya i el Ripollès— registraran núvols d'evolució i s'esperen tempestes disperses a la tarda

A la resta del territori, algunes zones com les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona tindran presència de boirina o calitja matinal, que es dissiparà ràpidament deixant pas al sol. Les temperatures continuaran a l'alça, amb valors que podrien superar els 34 °C a l'interior de Lleida, el Pla de Bages o el Segrià

Dissabte: es manté la calor, i tornen les tempestes de tarda

Dissabte seguirà la mateixa tònica: ambient assolellat i molt càlid a la majoria de comarques, amb temperatures fins i tot lleugerament superiors al dia anterior. El sol dominarà al litoral, el prelitoral i la Catalunya Central, mentre que la boira costanera i la calitja continuaran apareixent a primera hora al sud

Com divendres, s'esperen ruixats de tarda al Pirineu, amb focus més actius a l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. Alguns nuclis podrien anar acompanyats d'aparell elèctric. La resta del país viurà una jornada calorosa, seca i amb pocs núvols, ideal per a activitats a l'aire lliure, tot i que amb precaució pel risc elevat d'incendis

Diumenge: canvi de patró, baixen les temperatures

Diumenge serà el dia del canvi de temps. Segons la predicció del Meteocat i el mapa actualitzat, una entrada d'aire més fresc pel nord provocarà un descens tèrmic generalitzat i un augment de la nuvolositat

El mapa indica cels majoritàriament ennuvolats al nord i al nord-est del país, amb la possibilitat de pluges febles o ruixats residuals. En punts del Prepirineu i de l'interior de Girona i Barcelona, podrien donar-se alguns episodis de plugims i fins i tot tempestes febles

A la resta del país, tot i que no s'esperen precipitacions generalitzades, sí que es notarà una baixada clara de les màximes, especialment al litoral, que podrien quedar-se als 24-26 °C. La línia vermella que creua el mapa marca aquest canvi de masses d'aire, amb una entrada atlàntica més fresca que podria quedar-se part de la setmana vinent

Tot i que encara és aviat per tenir una previsió tancada, tot indica que la nit del 23 al 24 de juny, quan se celebra la revetlla de Sant Joan, podria venir marcada per un ambient més fresc i una mica més ennuvolat, sobretot al nord de Catalunya. No obstant això, la previsió no apunta a pluges significatives, la qual cosa seria una bona notícia per als actes festius previstos a platges i places

Recomanacions del Meteocat

Des del Meteocat, es recorda que amb la combinació d'altes temperatures i sequedat ambiental, el risc d'incendis forestals seguirà sent elevat fins diumenge. Es demana extremar la prudència a zones de camp i evitar qualsevol activitat que pugui generar espurnes o flama viva

En resum, un cap de setmana de transició meteorològica a Catalunya, amb molta calor divendres i dissabte, tempestes localitzades al Pirineu, i un diumenge més fresc i ennuvolat, ideal per baixar el ritme... just abans de la revetlla