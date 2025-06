Anunci urgent del Meteocat: Les comarques afectades per pluges intenses des d'ara

per Pol Nadal

En les últimes hores, Catalunya ha entrat en una fase de vigilància especial meteorològica. L'ambient, marcat per jornades caloroses i la presència de cels canviants, anticipa variacions que no tots els models contemplaven a principi de setmana.

Els experts en meteorologia fa dies que analitzen una combinació de factors atmosfèrics que, tot i ser habituals en aquesta època de l'any, poden adquirir especial rellevància quan s'intensifiquen en punts concrets del territori. El seguiment d'aquests indicadors és essencial per anticipar escenaris de risc i, sobretot, per traslladar a la població informació clara i útil.

On i quan s'intensificaran les pluges?

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de situació meteorològica de perill a causa de la previsió de pluges intenses que ja han començat a afectar diverses comarques del territori. Segons l'avís oficial actualitzat, el període més crític se situa entre les 14:00 i les 20:00 hores, amb una finestra de més risc durant la tarda i primeres hores de la nit.

Les àrees amb més probabilitat de precipitacions intenses es concentren a l'Alt Empordà, Baix Empordà, Segrià, Pla d’Urgell, Garrigues, Ribera d’Ebre i Terra Alta. Els models meteorològics regionals coincideixen a assenyalar aquestes comarques com a epicentre de l'episodi, on la interacció entre masses d'aire càlid i humit pot afavorir la formació de nuclis tempestuosos amb capacitat per descarregar pluges localment fortes en curts períodes de temps.

El senyal de nivell màxim de perill 1/6 emès per Meteocat, tot i que moderat en l'escala oficial, implica que el fenomen serà molt localitzat, però pot tenir efectes significatius allà on es manifesti. Les precipitacions no seran uniformes, de manera que en una mateixa comarca es poden registrar diferències notables d'acumulació en pocs quilòmetres.

Per què es produeix aquest episodi?

El fenomen respon a la conjunció de dos factors principals: una massa d'aire càlid instal·lada sobre la Península i l'arribada d'una pertorbació en alçada. Aquest escenari genera inestabilitat, especialment a les zones interiors i de prelitoral, i explica per què l'avís s'estén a comarques com el Segrià o el Pla d’Urgell, tradicionalment menys exposades a episodis intensos de precipitació a l'estiu.

L'orografia també juga un paper decisiu. L'Empordà i les comarques de l'Ebre poden experimentar intensificació de pluges a causa de la canalització dels vents i la presència de relleus que afavoreixen la formació de cèl·lules tempestuoses estacionàries. A més, els avisos assenyalen que el fenomen pot tenir una distribució geogràfica molt irregular, amb nuclis de tempesta aïllats però molt productius en aigua.

Recomanacions a la població

Des de Meteocat subratllen la necessitat d'extremar la precaució a les comarques assenyalades, especialment en zones rurals, lleres de rius i àrees urbanes susceptibles d'inundacions puntuals. La principal recomanació és evitar desplaçaments innecessaris durant les hores centrals de l'avís i prestar especial atenció a les actualitzacions oficials del Meteocat, que manté en temps real l'evolució de l'episodi.

S'espera que, després de la franja horària més crítica, la situació tendeixi a estabilitzar-se progressivament. Tanmateix, no es descarten nous episodis d'inestabilitat al llarg del cap de setmana, per la qual cosa es recomana seguir atentament els pròxims comunicats.