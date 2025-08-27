Es complica l'episodi de pluges: El Meteocat confirma risc 4/6 en aquestes zones

La situació meteorològica a Catalunya ha experimentat una important escalada en la seva perillositat durant les últimes hores d'aquest dimecres. Les previsions inicials s'han vist superades per l'evolució de la inestabilitat, obligant el Servei Meteorològic de Catalunya a intensificar els seus advertiments.
El que va començar com un avís per pluges intenses s'ha transformat en un escenari de risc alt per a diverses comarques. L'atmosfera mostra la seva cara més adversa, confirmant que les pròximes hores seran crítiques en punts molt concrets del país.
El nivell de perill s'eleva a 4 sobre 6
L'actualització més recent de Meteocat eleva el grau màxim de perill a 4 sobre 6, un llindar que activa les alarmes. Aquest nivell correspon a un risc alt, indicant una elevada probabilitat que es produeixin fenòmens meteorològics d'intensitat superior a l'habitual.
Tot i que el criteri de precipitació es manté en acumulacions de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, l'augment de nivell reflecteix més confiança que aquests xàfecs torrencials es materialitzin. A més, el període d'alerta s'ha estès significativament, mantenint-se actiu fins divendres a les vuit del matí.
El litoral i prelitoral, a l'epicentre del risc dijous
El focus de la màxima preocupació es desplaça cap a la franja costanera i zones properes per a la jornada de dijous. Les comarques del litoral i prelitoral de Girona i Barcelona es troben a l'epicentre del risc més elevat durant tot el dia. Àrees com el Maresme, el Barcelonès, la Selva o el Baix Llobregat hauran de preparar-se per a un dia especialment complicat.
Els models meteorològics suggereixen que les tempestes podrien ser molt estàtiques sobre aquesta zona, descarregant grans quantitats d'aigua de manera persistent. Aquesta situació augmenta considerablement el perill d'inundacions sobtades i desbordaments en lleres i rieres.
Fenòmens violents i una nit de tempestes
L'avís meteorològic no només fa referència a la intensitat de la pluja, sinó que també adverteix sobre la possibilitat de fenòmens de temps violent. Això implica que les tempestes poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i fins i tot de calamarsa o pedra de mida considerable.
La temperatura càlida del mar Mediterrani actua com a combustible, potenciant l'energia d'aquestes pertorbacions i la seva capacitat de generar danys. La perillositat s'incrementarà durant la nit, ja que la manca de visibilitat dificultarà la percepció del risc, especialment a la carretera.
Crida a la màxima prudència i seguiment continu
Davant d'aquesta complicada previsió, les autoritats fan una crida a la població perquè extremi les mesures d'autoprotecció i prudència. És fonamental evitar els desplaçaments per carretera a les zones de més risc durant dijous, llevat que siguin estrictament imprescindibles.
S'aconsella romandre en llocs segurs i allunyats de les lleres de rius i rieres, que poden experimentar crescudes sobtades. La recomanació principal és seguir de manera contínua les actualitzacions dels serveis meteorològics i de protecció civil. La prevenció i la informació són les millors eines per minimitzar l'impacte d'aquest episodi advers de pluges.