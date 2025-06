Ripoll planta cara i defensa Israel: Rebregada de Sílvia Orriols a Jaume Collboni

per Rubèn Novoa

En un moment on el silenci o la complicitat institucional amb el terrorisme s’imposa a molts municipis catalans, Ripoll ha dit prou. Aquest matí, la batllessa Sílvia Orriols ha rebut oficialment un grup d’amics i simpatitzants del poble d’Israel, i ho ha fet amb un missatge inequívoc: Catalunya no és Hamas, ni vol ser-ho.

"Hi ha una part molt important de Catalunya que no es posiciona a favor de la barbàrie ni dels terroristes de Hamas, sinó que es postula clarament al costat de la civilització i, en aquest cas, del poble d’Israel", ha declarat Orriols.

L’acte ha inclòs una recepció oficial, una visita al Monestir de Ripoll i al Museu Etnogràfic, i un dinar de germanor per posar el punt final a una jornada de suport institucional ferm i sense complexos.

Crítica contundent a l’Ajuntament de Barcelona

La batllessa ha carregat durament contra l’alcalde Jaume Collboni, després que Hamas felicités oficialment Barcelona per les seves declaracions contra Israel. "Ens sembla una vergonya terrible que un grup terrorista feliciti la ciutat de Barcelona. Això denota clarament una errada històrica per part de l’Ajuntament de Collboni que caldria corregir el més aviat possible", ha sentenciat.

En aquest sentit, el posicionament de Sílvia Orriols sempre ha estat clar, com ja vam explicar a XCatalunya fa uns dies al nostre canal de Youtube.

Sílvia Orriols ha recordat que aquest posicionament té conseqüències directes sobre projectes científics, tecnològics i educatius que han quedat encallats per una deriva ideològica incompatible amb els valors occidentals.

Ripoll, amb Israel i la civilització

"Nosaltres donem suport a la civilització i al poble d’Israel, i els volem fer costat en aquests moments difícils, en què encara hi ha persones segrestades", ha afirmat la batllessa.

Amb aquest gest institucional, Ripoll es desmarca clarament de la bel·ligerància antiisraeliana impulsada des de grans ciutats com Barcelona, i fa una crida a recuperar el rumb de la civilització.