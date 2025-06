5 comarques catalanes en risc per pluja intensa des d'ara mateix: Ho anuncia el Meteocat

Catalunya inicia el mes de juny sota el signe de la incertesa atmosfèrica. L'ambient, que durant els últims dies ha oscil·lat entre clarianes i núvols, presenta ara indicis d'un canvi brusc que podria alterar la normalitat en diverses zones del territori.

Els especialistes observen amb atenció l'evolució dels sistemes meteorològics, conscients que certs paràmetres superaran llindars crítics en les pròximes hores. La jornada de diumenge es presenta, per tant, com un autèntic repte per a la gestió de riscos meteorològics a Catalunya.

Avís oficial del Meteocat: alerta per intenses precipitacions

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès aquest dissabte a la tarda un avís de situació meteorològica de perill per la intensitat de la pluja, que afectarà principalment cinc comarques del nord de Catalunya des de les dues de la tarda de diumenge fins a les dues de la matinada de dilluns. Es tracta d'un episodi de caràcter local, on el principal risc està associat a la capacitat de les precipitacions de superar els 20 mil·límetres en només 30 minuts.

El mapa facilitat pel Meteocat destaca clarament les comarques de la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Berguedà, el Ripollès i la Cerdanya, que queden marcades en groc.

Aquest color assenyala una situació de perill meteorològic moderat, corresponent a un nivell 1 sobre 6 en l'escala oficial utilitzada per l'agència catalana. Encara que no es preveuen escenaris catastròfics, la intensitat de les precipitacions podria provocar alteracions en la mobilitat, crescudes sobtades en rieres o complicacions puntuals en entorns urbans.

Intensitat i distribució del fenomen: què esperar en les pròximes hores

El fenomen no només destaca per la quantitat de pluja, sinó per la velocitat amb què pot caure en intervals molt curts de temps. Aquest tipus de ruixats sobtats, coneguts com a xàfecs d'alta intensitat, solen anar acompanyats de tempestes elèctriques i, ocasionalment, ràfegues de vent de força considerable.

En situacions com l'actual, la major preocupació dels meteoròlegs rau en la dificultat per predir el punt exacte de major impacte, ja que aquests fenòmens mantenen un caràcter local i variable.

La distribució geogràfica prevista pel Meteocat indica que la major probabilitat de xàfecs intensos es concentra a l'extrem nord-oriental de Catalunya, encara que no es descarten episodis esporàdics en zones properes. L'avís, de caràcter preventiu, pretén conscienciar tant les autoritats locals com la població de la necessitat d'extremar les precaucions durant la franja horària de major risc, especialment en desplaçaments per carretera o activitats a l'aire lliure.

Factors meteorològics i explicació tècnica

L'activació d'aquesta alerta respon al creuament de diferents masses d'aire humit i càlid, que, en ascendir en contacte amb el relleu pirinenc, afavoreixen la formació de cèl·lules convectives.

Aquest tipus d'estructures nuvoloses és capaç de descarregar grans quantitats d'aigua en poc temps, generant precipitacions concentrades que poden saturar sistemes de drenatge urbà i provocar basses d'aigua en zones baixes.

El nivell de perill assignat (1/6) implica una vigilància activa, encara que el Meteocat descarta, de moment, la necessitat de declarar una emergència meteorològica generalitzada. Els models de predicció apunten a la persistència de la inestabilitat durant la tarda i nit de diumenge, amb una millora progressiva de les condicions a partir de dilluns al matí.