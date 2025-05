Anunci urgent del Meteocat: 4 comarques en risc per pluja intensa des d'ara

En un dissabte que semblava transcórrer amb normalitat, els cels d'una part de Catalunya han començat a donar senyals d'un canvi imminent, submergint diverses comarques en una atmosfera de creixent expectació.

L'ambient, carregat d'humitat i amb temperatures suaus, ha anat deixant pistes que alguna cosa inusual està a punt de passar al cor del territori. La natura, sempre imprevisible, torna a ser protagonista, i aquesta vegada ho fa amb un fenomen que pot marcar el ritme de la jornada en diverses zones.

Avís meteorològic de perill: Interpretant el mapa de Meteocat

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís urgent de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja per a aquest dissabte 31 de maig, posant en alerta especialment quatre comarques de l'interior i nord de Catalunya. Segons l'última actualització publicada a les 07:40 T.U., la situació afecta principalment l'àrea nord-est, amb una franja geogràfica destacada en color groc sobre el mapa, senyal inequívoc de risc meteorològic moderat.

| XCatalunya

El llindar que activa aquest avís és molt concret: es preveu que es puguin superar els 20 mm de pluja acumulada en només 30 minuts, una intensitat suficient per provocar complicacions puntuals en la mobilitat i en activitats a l'aire lliure.

L'avís s'estén des de les 14:00 fins a les 20:00 hores en horari local, coincidint amb les hores de més inestabilitat atmosfèrica, just quan la combinació d'aire càlid i humit afavoreix la formació de ruixats sobtats i, de vegades, acompanyats de tempestes elèctriques i calamarsa petita.

Zones afectades: On es concentra el risc?

El grau de perill màxim establert per Meteocat és d'1 sobre 6, cosa que significa que, tot i que la situació no és extrema, sí que existeix un risc real de pluges intenses a les comarques assenyalades. Al mapa adjunt per l'organisme s'aprecia clarament com l'advertiment recau sobre el Ripollès, la Garrotxa, Osona i el Lluçanès, amb possibilitat que els ruixats més intensos es concentrin en punts concrets d'aquests territoris.

La distribució geogràfica del fenomen és local, cosa que implica que els nuclis urbans i àrees rurals dins d'aquestes comarques poden experimentar diferències significatives pel que fa a la quantitat de precipitació. Tal com adverteix Meteocat, els ruixats podran anar acompanyats, de manera puntual, de tempesta i calamarsa petita, fenòmens que poden intensificar la sensació d'inestabilitat i augmentar la perillositat en cas de desplaçaments.

Intensitat i conseqüències: Quan la pluja sorprèn en minuts

El llindar fixat per Meteocat, de més de 20 mm en mitja hora, és un valor elevat en termes meteorològics, capaç de generar acumulacions d'aigua a les calçades, inundacions locals i problemes en la circulació tant de vehicles com de vianants.

L'avís destaca la importància d'estar atents, sobretot en aquestes franges horàries on la inestabilitat pot sorprendre amb pluges sobtades. Aquestes precipitacions intenses, a més, poden anar acompanyades per descàrregues elèctriques i ràfegues de vent, generant un ambient més advers de l'habitual en la transició de la primavera a l'estiu.

| ACN, XCatalunya, Accountanz

La naturalesa localitzada dels fenòmens fa que, tot i que el risc general sigui baix en el conjunt del territori, els episodis d'intensitat es puguin presentar de manera sobtada i amb poca antelació, cosa que subratlla la necessitat de mantenir la precaució en zones vulnerables com passos subterranis, torrents i àrees properes a rius.

Impacte i recomanacions: Com actuar davant l'episodi de pluja intensa

Tot i que l'avís no se situa en el nivell més alt de perillositat, la prudència és essencial per evitar incidents.

Les autoritats recomanen revisar l'estat de desguassos i canaletes abans de l'inici de les pluges, evitar aparcar en zones inundables i extremar les precaucions si s'ha de circular per vies que puguin veure's afectades per acumulacions d'aigua. Els aficionats a les activitats a l'aire lliure han d'estar especialment atents a l'evolució del temps i considerar la possibilitat d'ajornar sortides en les hores de més risc.

Finalment, Meteocat aconsella seguir les actualitzacions a través de canals oficials i no subestimar la capacitat d'aquests ruixats per transformar el paisatge en qüestió de minuts. La meteorologia, fidel al seu caràcter imprevisible, recorda un cop més la importància de la prevenció i la informació per gaudir del dia sense contratemps.