Repunta una malaltia a Catalunya, abans era testimonial: S'importen molts casos

Catalunya torna a enfrontar-se amb preocupació en ressorgir d'una malaltia que semblava controlada des de feia anys. En el que va de 2025, les autoritats sanitàries catalanes han detectat un augment significatiu en casos de xarampió, una situació que desperta especial alerta pel seu potencial contagiós i els riscos associats a la salut pública.

En els primers dos mesos de l'any, fins al 27 de febrer, el Departament de Salut ha registrat un total de 17 casos de xarampió en el territori català. L'alerta s'incrementa en conèixer que set d'aquests casos són importats. Una tendència que cada vegada és més habitual.

Entre setembre del 2023 i gener del 2025, el Marroc ha enfrontat una preocupant crisi sanitària amb al voltant de 25.000 casos de xarampió i fins a 116 morts a causa d'una baixa taxa de vacunació en la seva població. Precisament, sis dels set casos importats a Catalunya tenen el seu origen al Marroc, cosa que les autoritats sanitàries han confirmat després d'investigacions epidemiològiques exhaustives. El cas restant importat prové d'un altre país no especificat.

| ACN

Diversos focus a Catalunya

Aquest brot ja ha donat lloc a tres focus principals en sòl català, un a la zona de Tarragona i altres dos a la regió del Barcelonès Nord-Maresme.

La dada que crida especialment l'atenció és que, entre els casos locals, una de les afectades és una infermera amb una sola dosi de vacuna. En total, dels 17 casos, dos estan vacunats amb una sola dosi, sis són persones que mai havien rebut la vacuna i altres nou desconeixen la seva situació vacunal, cosa que genera encara més incertesa.

Aquest ressorgiment del xarampió posa sobre la taula la importància crítica de les campanyes de vacunació. Encara que a Catalunya les taxes de vacunació són altes comparades amb altres regions, el fet d'importar casos des de zones amb menor cobertura vacunal suposa un risc notable. Al Marroc, per exemple, entre setembre de 2023 i gener de 2025 s'han comptabilitzat al voltant de 25.000 casos i, lamentablement, 116 persones han perdut la vida a causa de la malaltia.

| Hospital Parc Taulí

Mesures sanitàries urgents

Davant aquesta situació, Salut ha intensificat els esforços per evitar que els contagis continuïn augmentant. Les autoritats recorden que el xarampió és altament contagiós, amb capacitat per causar complicacions greus, especialment en nens petits i adults no immunitzats. A més, el virus pot transmetre's per l'aire, fins i tot abans que la persona presenti símptomes evidents.

Per això, des del Departament de Salut han reforçat la crida a la població per revisar i actualitzar la cartilla de vacunació, especialment abans de realitzar viatges a països en situació epidemiològica complicada. A Catalunya, a més, s'han disposat diversos punts d'atenció sanitària que operen també com a centres de vacunació, amb la finalitat de respondre ràpidament davant possibles brots o casos sospitosos.