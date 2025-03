No hi ha treva: El Meteocat anuncia el dia que tornaran les pluges a tot Catalunya

Les condicions meteorològiques a Catalunya sempre sorprenen. Quan semblava que podríem gaudir finalment de jornades una mica més tranquil·les, el temps ens torna a recordar el seu caràcter imprevisible. Després de dies marcats per certa inestabilitat, molts esperen amb ànsia un cel clar que, de moment, sembla resistir-se a arribar definitivament.

Torna un front atlàntic: Dilluns, el punt d'inflexió

El Meteocat ja ha llançat un avís clar: encara que s'espera un diumenge una mica més clar en comparació amb dies anteriors, amb intervals nuvolosos especialment a la zona costanera i algunes comarques interiors, l'estabilitat seguirà sense ser plena. Durant la tarda de diumenge és possible l'aparició puntual d'algunes pluges fines en punts del litoral central i sud, encara que en general es preveu una jornada més plàcida que les anteriors.

No obstant això, serà dilluns quan es produirà un punt d'inflexió notable en el temps. Durant la matinada començaran a augmentar significativament els núvols des de l'oest a causa de l'entrada d'un nou front atlàntic que recorrerà progressivament el territori català. Les primeres precipitacions apareixeran en comarques occidentals, com les Terres de l'Ebre, el Segrià i les Garrigues, on podrien caure pluges moderades des de primeres hores del dia.

| Canva

Dimarts: jornada de pluges generalitzades

La previsió és clara per a dimarts: les pluges s'estendran ràpidament i afectaran pràcticament tot Catalunya. Segons els mapes de predicció proporcionats pel Meteocat, durant la jornada de dimarts hi haurà precipitacions generalitzades i continuades a la major part del territori. Les zones més afectades per pluges persistents seran especialment les comarques centrals, interiors i del Pirineu, on fins i tot podria acumular-se una quantitat considerable d'aigua.

Aquest episodi de pluges generalitzades estarà acompanyat d'un descens notable de les temperatures, quelcom típic de l'entrada de fronts procedents de l'Atlàntic. En punts elevats del Pirineu podrien reaparèixer fins i tot les nevades en cotes superiors als 1200 metres, una circumstància que obligarà a extremar les precaucions si es planegen desplaçaments per carretera en aquestes zones.

Què hi ha darrere d'aquestes pluges constants?

Aquests canvis sobtats i freqüents en el temps responen a un patró molt típic a la primavera, conegut com a inestabilitat primaveral. Durant aquesta estació, els contrastos tèrmics s'accentuen, facilitant l'arribada de fronts freds des de l'Atlàntic que entren en contacte amb masses d'aire més càlid i humit que provenen del Mediterrani.

Aquesta combinació provoca pluges constants i abundants, especialment en zones costaneres i muntanyoses de Catalunya.

El patró actual respon exactament a aquest fenomen: una massa freda en altura procedent de l'oest xoca amb l'aire humit mediterrani, la qual cosa provoca pluges intenses i persistents. Aquest cicle seguirà repetint-se amb relativa freqüència durant les pròximes setmanes, almenys fins que la primavera avanci i s'estabilitzin les temperatures.

Consells i recomanacions davant les pluges intenses

Davant l'anunci del Meteocat d'aquest episodi de pluges, es recomana prendre precaucions bàsiques, especialment si es resideix en zones propenses a inundacions o properes a cursos fluvials. Revisar embornals, mantenir nets els sistemes de drenatge i evitar estacionar vehicles en llocs inundables és fonamental per prevenir situacions perilloses.

| arrfoto, Getty Images Signature: gdagys, XCatalunya

D'altra banda, atès el descens previst de temperatures, és aconsellable portar roba adequada i prestar especial atenció a les condicions de conducció, sobretot en carreteres de muntanya, on la pluja podria transformar-se en neu.

Catalunya haurà d'esperar una mica més per gaudir plenament del bon temps. Mentrestant, convé estar atents a les actualitzacions meteorològiques i planificar les activitats tenint en compte aquests canvis anunciats per Meteocat.