Avís urgent de Protecció Civil: Risc 4/5 d'allaus en aquestes zones

per Mireia Puig

L'hivern continua mostrant les seves particularitats a les regions més altes de Catalunya. En les últimes hores, el paisatge de muntanya ha tornat a tenyir-se de blanc després de recents nevades que han embellit l'entorn però també han despertat certes alertes importants.

Les condicions meteorològiques actuals han portat les autoritats a reforçar la vigilància en algunes zones de gran afluència turística, molt freqüentades per amants de l'esquí i senderistes durant aquesta època de l'any. Què està passant exactament i quines zones corren més risc?

Vessant Nord del Cadí i Moixeró: Nivell 4 sobre 5 en risc d'allaus

Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla AllauCat a causa del fort risc d'allaus de neu (nivell 4 sobre 5) en el Vessant Nord del Cadí del Cadí i Moixeró i en algunes zones del Prepirineu. Aquest avís arriba després d'analitzar detalladament les condicions recents, que han generat acumulacions importants de neu nova sobre capes anteriors endurides pel fred intens dels últims dies.

| Wikipedia

Aquest fenomen meteorològic, conegut tècnicament com a sobrecàrrega de neu recent, incrementa de manera significativa la inestabilitat del mantell de neu. Per entendre-ho millor, podem imaginar-ho com si afegíssim una capa de sorra fina sobre una superfície de vidre; al principi sembla ferm, però qualsevol moviment sobtat pot provocar que l'estructura es trenqui i es produeixi un despreniment.

Per què ocorre aquesta situació?

El nivell 4 sobre 5, definit per Protecció Civil i per l'Institut Cartogràfic i Geològic, implica que les capes superficials de neu presenten una cohesió molt dèbil i poden desencadenar fàcilment allaus, fins i tot de forma espontània, especialment en pendents pronunciades superiors als 30 graus. A més, si es produeix una allau en aquestes condicions, la quantitat de neu mobilitzada sol ser considerable i pot afectar fins i tot zones allunyades del punt inicial de despreniment.

Altres àrees d'atenció al Pirineu Català

Encara que l'alerta màxima se centra en el Cadí i Moixeró, altres àrees pirinenques també requereixen precaució. A la zona del Ter-Freser, la Franja Nord de la Pallaresa, així com a les comarques de l'Alt Pirineu com Aran, el nivell de risc és de 3 sobre 5, cosa que significa que continua existint una possibilitat considerable que es produeixin allaus, especialment en pendents pronunciades.

En aquestes zones, qualsevol activitat fora de pistes habilitades implica assumir riscos addicionals i estar preparats per actuar en cas d'emergència.

Per la seva banda, la Ribagorçana-Vall Fosca manté un risc de nivell moderat, entre 2 i 3 sobre 5, encara que això no eximeix d'actuar amb prudència i seguir estrictament les indicacions i recomanacions dels serveis d'emergències i guies locals.

| tytyeu, Getty Images Signature: gdagys, XCatalunya

Consells i recomanacions per a excursionistes i esquiadors

En vista d'aquesta situació, és imprescindible extremar la prudència. Si tens planificat visitar aquestes comarques durant aquests dies, el millor és evitar itineraris fora de les zones controlades o segures per les autoritats. A més, es recomana informar-se contínuament de l'evolució meteorològica i equipar-se adequadament amb material específic com l'ARVA (aparell de rescat de víctimes d'allau), pala i sonda.

Davant un risc elevat d'allaus com l'actual, l'ideal és evitar activitats d'alta muntanya fins que les condicions s'estabilitzin completament. La prevenció, la responsabilitat i el respecte per les indicacions de Protecció Civil i dels serveis d'emergències són claus per evitar situacions perilloses.

Seguint aquestes recomanacions, podràs gaudir de l'entorn nevat amb seguretat i responsabilitat, garantint que la teva sortida a la neu sigui un record agradable i no una situació de risc inesperada.