La recepta de Sílvia Orriols per recuperar Catalunya sacseja el Parlament

Aliança Catalana ha plantat cara al Govern amb un full de ruta clar: restitució de l’Estat català, aturada de la immigració massiva i acabament amb el clientelisme. El Ple d’aquesta setmana ha tingut una protagonista clara: la diputada d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, qui ha presentat la seva "recepta per Catalunya", un programa de xoc amb mesures concretes per revertir la decadència actual.

Orriols ha exposat tres eixos fonamentals que considera imprescindibles per garantir el futur del país: la restitució de l’Estat català, l’aturada de la immigració massiva amb la protecció de la identitat catalana, i l’eliminació del clientelisme polític i el malbaratament de recursos.

| Parlament

Prou subvencions innecessàries

Segons Orriols, la independència és la condició indispensable per aplicar qualsevol mesura efectiva que beneficiï els catalans, ja que mentre siguem una autonomia intervinguda per Espanya no tindrà cap sentit parlar de millores socials o econòmiques. En relació amb la immigració, ha assegurat que cal posar fi a la substitució demogràfica que està patint el país, establint mesures de control migratori estrictes i prioritzant la població autòctona en l’accés als serveis públics.

També ha denunciat que la xarxa d’ONGs subvencionades, els mitjans de comunicació afins al règim i la burocràcia inútil han de desaparèixer, ja que es tracta d’un parasitisme institucional que viu a costa dels catalans sense aportar cap benefici real. Per a Orriols, aquestes mesures són imprescindibles per garantir la supervivència del poble català, i ha acusat el Govern d’Illa d’inacció, titllant el seu autonomisme de frau i acusant-lo de ser un gestor servil de Madrid.

Mercat laboral

En el debat sobre el mercat laboral, Aliança Catalana ha posat sobre la taula la relació entre immigració i precarització dels salaris, un tema que la resta de grups parlamentaris eviten abordar. Orriols ha afirmat que el mercat laboral català no necessita més mà d’obra barata importada, sinó que cal protegir els treballadors catalans i garantir salaris dignes, denunciant que el Govern destina milions d’euros a programes d’inserció per a immigrants mentre els joves catalans han d’emigrar per trobar feina.

| Parlament

Durant la jornada, el partit ha mantingut una línia clara i combativa en altres qüestions com la crisi industrial i les deslocalitzacions, acusant la Generalitat de facilitar la marxa de les empreses per manca de polítiques proteccionistes; la problemàtica de la fauna cinegètica, defensant un model de caça regulada per controlar la superpoblació de senglars i conills que destrossen els cultius; i el model educatiu, denunciant la castellanització encoberta de l’escola catalana i exigint mesures dràstiques per revertir aquesta tendència.

Feminisme

La diputada d’Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana, ha intervingut per criticar el feminisme institucional i les polítiques de gènere impulsades pel Govern, assegurant que el feminisme del Parlament no és res més que una indústria de subvencions i xiringuitos polítics, i que no representa les dones catalanes. També ha defensat el dret de les dones a viure segures i lliures d’agressions, afirmant que si realment es vol protegir les dones, cal aturar la immigració descontrolada i deportar els delinqüents reincidents.

Consolidació d'Aliança Catalana com l'únic partit que aborda els problemes dels catalans

Aquest ple ha servit per consolidar Aliança Catalana com l’únic partit que desafia obertament el consens de la classe política davant d’un Govern feble i una oposició domesticada. Orriols i Soberana han estat la veu que ha posat sobre la taula els problemes que afecten realment el poble català. El Parlament, cada cop més polaritzat, evidencia una realitat: mentre uns segueixen apostant per polítiques continuistes i autonomistes, Aliança Catalana manté la seva línia de combat per un país lliure i sobirà.