El Meteocat alerta d'aquest fenomen diumenge a la Catalunya Central

per Sergi Guillén

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha advertit que aquest diumenge s'esperen condicions meteorològiques a tenir en compte a la Catalunya Central. Les previsions indiquen una jornada amb cels variables i la possibilitat de fenòmens que podrien afectar la visibilitat i les temperatures.

Durant el cap de setmana, el temps ha estat estable, amb temperatures suaus i predomini del sol a la major part del territori. No obstant això, la situació canviarà amb l'arribada del diumenge.

Descens de temperatures: el fred torna

Segons el pronòstic del Meteocat, el diumenge s'espera un notable descens de les temperatures, especialment a les zones de l'interior. Les temperatures màximes podrien baixar diversos graus respecte al dissabte, i les mínimes se situaran en valors freds propis de l'hivern.

Les comarques més afectades per aquesta baixada tèrmica seran el Bages, Osona i Anoia, on l'ambient matinal serà gèlid i amb risc de glaçades als punts més freds. Aquest refredament es deu a l'entrada d'una massa d'aire més freda i estable. Que provocarà una sensació tèrmica més baixa, sobretot a les primeres hores del dia i al capvespre.

| Canva

Boira densa a l'interior

Juntament amb la baixada de temperatures, el Meteocat també preveu l'aparició de bancs de boira en diversos punts de l'interior. Aquest fenomen afectarà especialment les zones de la depressió Central i podria ser persistent en alguns valls i planes.

La visibilitat es veurà reduïda a les primeres hores del matí i també a la nit, cosa que podria generar moltes dificultats en la circulació per la carretera. Les boires més denses podrien formar-se a les comarques del Pla de Bages, la Plana de Vic i la Conca de Barberà. On la combinació d'aire fred i humitat afavorirà la seva aparició.

Recomanacions davant el canvi meteorològic

Davant aquestes condicions, es recomana prendre algunes precaucions per minimitzar-ne els efectes. Precaució a la carretera: Si vas a conduir, toca extremar la prudència a totes les zones on la boira redueixi la visibilitat i fes servir llums antiboira quan sigui necessari.

Abric adequat: La baixada de temperatures podria sorprendre moltes persones que han gaudit de jornades temperades. Es recomana vestir-se amb roba d'abric, especialment a les primeres hores del dia.

Atenció als col·lectius vulnerables: Persones grans, nens i persones amb problemes respiratoris poden veure's afectades pel fred i la humitat. Per la qual cosa és important assegurar-se que estiguin ben protegides.

El Meteocat seguirà actualitzant la informació meteorològica durant el cap de setmana. Es recomana consultar els seus canals oficials per estar al dia amb l'evolució del temps. Amb totes aquestes previsions, el diumenge es perfila com un dia de retorn al fred i la boira, recordant-nos que l'hivern encara no ha acabat a tota Catalunya.