Junts renuncia a suprimir l'Impost de Successions i deixa Aliança Catalana sola

Cap de setmana de congrés de Junts per Catalunya. S'està celebrant a Calella i no hi haurà sorpreses. Llista única encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Turull fins i tot ha maniobrat per evitar que els membres de l'executiva es votessin un a un i així evitar vot de càstig com ja va passar a l'anterior congrés.

Es perd, per tant, un dels punts del caràcter més obert que va caracteritzar Junts des de la seva fundació. Com diria aquell, "todo atado y bien atado". A nivell d'estratègia política, el processisme s'ha imposat i el partit seguirà una línia similar a ERC però fent veure que són més independentistes que ningú. Un nou eufemisme, "mantenir la tensió", marcarà les relacions amb el PSOE, que està ben tranquil.

El partit renuncia a suprimir totalment l'Impost de Successions

Junts ha aprovat la ponència ideològica del partit a la fase de comissió. Es tracta del pas previ per portar el text definitiu al ple del congrés nacional, que el votarà durant el matí de diumenge. La ponència, que arriba a la votació sense esmenes vives, se centra en qüestions com la fiscalitat i fixa la seva aposta per una "reducció justa" en l'impost de successions i en el de patrimoni. En un inici, el text plantejava "suprimir" l'impost de successions, però després de diverses negociacions amb impulsors d'esmenes el text ha acabat apostant per reduir tant l'impost de successions com el de patrimoni. El document també para atenció a la immigració i planteja iniciatives com la creació d'una Agència Catalana d'Immigració.

| ACN

En l'àmbit de la fiscalitat, Junts defensa una revisió dels impostos. Entre les concrecions, el partit es mostra a favor d'una "reducció justa" de l'impost de successions -abans parlava de la seva supressió completa- i del de patrimoni, després de transaccionar diverses esmenes.

D'aquesta manera, Junts traeix el seu electorat, molt afectat pel que es coneix com a "Impost de la mort". En aquest sentit, Aliança Catalana queda com a únic partit català amb representació parlamentària que defensa la supressió total d'aquest impost o, mentre no es disposi de la gestió total del mateix, d'una bonificació del 99'99%.

Sense concreció en altres impostos, alguns dels quals no depenen de Catalunya

També aposten per la deflactació de tots els trams de l'IRPF i la revisió de l'impost de societats a les petites i mitjanes empreses, entre altres.

A banda, consideren que cal revisar l'impost d'activitats econòmiques (IAE), així com "regular millor" el model de treball autònom per mitjà d'una fiscalitat més progressiva i de bonificacions a l'emprenedoria "repensant les quotes mensuals a la Seguretat Social". També volen aplicar una reducció de l'IVA cultural.