Quim Masferrer emociona recordant un personatge de 'El Foraster' que acaba de morir

per Iker Silvosa

La passada setmana es va confirmar una notícia que ha commogut molts catalans, especialment aquells que segueixen el programa El Foraster de TV3. Gerard, un veí de Tivissa de 41 anys que va aparèixer al programa el 2022, ha estat trobat sense vida als Pirineus d'Osca, on intentava pujar a l'Aneto l'últim dia de l'any. L'excursionista havia desaparegut feia quatre dies i el seu cos va ser localitzat per la Guàrdia Civil en una zona de difícil accés.

Gerard era un apassionat de la natura i de les activitats a l'aire lliure. La seva intenció era fer bivac al cim de l'Aneto, una pràctica que realitzava sovint perquè, segons ell, era la seva manera de desconnectar i trobar-se amb si mateix. Aquest amor per les muntanyes el va portar, l'any 2022, a compartir la seva passió amb Quim Masferrer quan el presentador va visitar Tivissa per gravar un dels capítols més recordats d'El Foraster.

Durant aquell episodi, Gerard va explicar com de feliç el feia dormir als cims de les muntanyes, envoltat de silenci i natura. Masferrer i Gerard van compartir una nit al cim d'una muntanya, un moment que, segons el presentador, va ser una de les experiències més especials del programa.

| @X, XCatalunya

L'emotiu comiat de Quim Masferrer

En conèixer la notícia de la seva mort, Quim Masferrer ha volgut dedicar-li unes paraules plenes de sentiment a través del seu compte d'Instagram. "Quan vaig visitar Tivissa vaig conèixer en Gerard. Amb ell vaig viure una experiència inoblidable que recordaré sempre. Vam dormir al cim d'una muntanya i em va explicar que per ell allò era el que realment el feia feliç. Fugir de tot per trobar-ho tot", escrivia el presentador.

Masferrer també ha expressat el seu condol a la família i als amics de Gerard: "Avui ens ha arribat la trista notícia que en Gerard ens ha deixat a prop de l'Aneto, justament a la muntanya, on ell hi era realment feliç. El més sentit condol a la família i amics". Les seves paraules han commogut els seguidors del programa i han destacat el vincle especial que el presentador crea amb els protagonistes de cada capítol.

Un record que perdurarà

La mort de Gerard ha generat una gran onada d'emoció a les xarxes socials, amb molts espectadors recordant la seva aparició a El Foraster i el seu amor per les muntanyes. Per a molts, representa l'exemple d'una vida viscuda amb passió i autenticitat, en plena connexió amb la natura.

El llegat de Gerard, més enllà de la seva tràgica pèrdua, perdura a través de l'episodi de Tivissa, on va mostrar com la natura pot ser una font de felicitat i serenor. La seva història ens recorda la importància de perseguir allò que ens fa feliços i de viure plenament cada moment. Avui, Catalunya acomiada no només un gran amant de la muntanya, sinó també una persona que va inspirar molts a través de la seva forma de viure i estimar la natura.