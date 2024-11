El que faltava: Diverses comarques afectades pel vent demà dimarts

Les alarmes han tornat a sonar a Catalunya. Amb la possible arribada d'una nova DANA, s'esperen, a més, forts vents que afectaran diverses comarques. Aquest dimarts, els habitants de la regió s'enfronten a un desafiament addicional, ja que no només la pluja sinó també el vent portarà complicacions al llarg del dia.

El Servei Meteorològic de Catalunya, Meteocat, ha emès una alerta de risc per vent per dimarts. Les previsions indiquen que es registraran ratxes de vent superiors als 25 metres per segon a diverses comarques de la regió. Les comarques en risc són Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Empordà i La Garrotxa. L'advertiment té un nivell de perill d'1 sobre 6, encara que això no vol dir que els efectes no es puguin sentir intensament en algunes àrees.

Meteocat ha detallat que l'alerta estarà activa des de dimarts a la matinada fins a les 19.00 hores. Aquest fenomen podria augmentar les complicacions que ja porta la DANA, que afecta amb pluges intenses i persistents diverses zones de Catalunya. Davant d'aquesta situació, és fonamental que la població prengui precaucions, especialment els que resideixen a les comarques assenyalades amb més risc.

Recomanacions per als dies amb fort vent

Les autoritats recomanen una sèrie de mesures de precaució per fer front als vents forts. En primer lloc, s'aconsella evitar els desplaçaments innecessaris, especialment a les àrees on s'han emès les alertes. Aquells que han de sortir, se'ls insta a extremar les precaucions al volant, ja que les ratxes de vent poden desestabilitzar vehicles, especialment els de grans dimensions. A més, cal evitar caminar prop de zones amb arbres, cartells o estructures susceptibles de ser enderrocades pel vent.

El risc d'accidents per objectes solts també és alt, per la qual cosa és fonamental assegurar bé tots els elements que puguin ser arrossegats pel vent a balcons o terrasses. Les persianes i les finestres han de romandre tancades per evitar que el vent causi danys a l'interior dels habitatges.

A més a més, el vent podria intensificar la percepció de fred. Per això, es recomana que les persones que necessitin sortir a l'exterior s'abriguin bé. Així mateix, els que visquin en àrees rurals han de revisar els accessos i assegurar els animals de granja que es puguin veure afectats per les ratxes. Les autoritats també han fet una crida a la ciutadania perquè segueixin informats i estiguin atents a les actualitzacions de les alertes emeses per Meteocat i Protecció Civil.