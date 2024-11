Meteocat actualitza el seu avís per dimarts: Més comarques afectades per pluja intensa

Durant les darreres dues setmanes, Catalunya ha enfrontat pluges intenses, inundacions i despreniments arran d'una DANA (Depressió Aïllada a Nivells Alts). Aquest fenomen meteorològic ha deixat múltiples afectacions a diverses regions del territori català. I al principi s'esperava que tornés aquesta setmana i s'allargués fins divendres, però el radar actual mostra que finalment la DANA es desplaçarà cap a l'altiplà en direcció a Portugal, alleujant una mica el panorama a Catalunya per dijous. Tot i això, dimarts encara s'espera un episodi de pluja intensa, amb més comarques afectades de les inicialment previstes.

Segons el darrer avís emès pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el nivell d'alerta ha estat actualitzat per dimarts 12 de novembre. Al principi, només estaven en alerta cinc comarques: el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès i el Tarragonès. Tot i això, l'última previsió ha incrementat el nombre de comarques en risc, sumant el Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, l'Alt Penedès i el Baix Camp. Aquesta alerta respon a la possibilitat de precipitacions que podrien superar els 20 mm en només 30 minuts, cosa que representa un risc significatiu d'inundacions locals a zones urbanes i rurals.

La piulada publicada per Meteocat destaca l'actualització de la situació meteorològica, amb un avís de nivell 1/6 de perillositat a causa de la intensitat de les pluges esperades. En aquest missatge, es detalla que les pluges començaran dimarts a les 13.00 hores i es perllongaran fins dimecres a la 1.00 de la matinada. Aquest avís inclou la possibilitat que les precipitacions vagin acompanyades de tempestes locals, un aspecte que augmenta el risc per a les àrees afectades.

Actualitzacions constants

La inclusió de més comarques a l'avís reforça la importància que la població estigui atenta a les previsions meteorològiques i prengui les precaucions necessàries abans de sortir de casa. En situacions de pluges intenses, és recomanable evitar desplaçaments innecessaris i mantenir-se informat sobre l'evolució del clima a través de canals oficials, com el Meteocat mateix o el servei d'emergències. A més, els residents en zones propenses a inundacions han de prendre mesures preventives, com ara assegurar objectes a l'exterior i revisar els desguassos.

L'ampliació de les comarques en risc no sols té implicacions per als residents, sinó també per a les infraestructures de transport. Les vies es poden veure afectades per acumulacions d'aigua i despreniments, cosa que podria generar retards i alteracions en el trànsit. De fet, durant esdeveniments de pluges previs diversos trams de carreteres a Catalunya van experimentar talls temporals a causa de les inundacions i la caiguda d'arbres o roques. Per això, les autoritats insten els conductors a extremar la precaució i reduir la velocitat a la carretera.

A mesura que la DANA es traslladi cap a l'altiplà ibèric, s'espera que la situació es normalitzi a Catalunya, almenys pel que fa a pluges intenses. Tot i això, les autoritats continuaran monitoritzant l'evolució del clima i emetran nous avisos en cas de ser necessari.