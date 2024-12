Protecció Civil ho fa oficial: No t'acostis a la costa en aquestes zones

per Iker Silvosa

Durant la tardor, el vent i l'onatge es converteixen en fenòmens habituals que poden generar situacions de perill a diverses regions. Aquests episodis, a més d'impactar en la seguretat de les persones, solen deixar darrere seu danys materials i complicacions en les activitats quotidianes. En aquest context, Protecció Civil ha activat la prealerta PROCICAT per fort onatge a l'Alt Empordà. Segons les previsions, s'esperen onades de més de 2,5 metres en aquesta zona. Amb menys intensitat, el Baix Empordà també es podria veure afectat pel fenomen durant les primeres hores del dia. Les condicions milloraran lleugerament cap a la tarda, però el risc persistirà durant tota la jornada.

Les autoritats han fet una crida clara: evitar acostar-se a la costa és fonamental. Les onades d'aquesta magnitud poden generar corrents perillosos, arrossegar objectes i posar en risc la vida dels que es trobin en àrees properes. A més a més, es recomana evitar espigons, esculleres i passeigs marítims, ja que l'impacte de l'aigua pot ser més intens en aquests punts. Entre les recomanacions, s'insisteix en la importància d'estar atents a les actualitzacions meteorològiques i respectar les indicacions oficials. També s'ha demanat especial precaució als que tinguin embarcacions al mar. S'aconsella revisar els amarratges i evitar sortir a navegar mentre duri l'alerta.

La situació a l'Alt Empordà, segons Protecció Civil, es pot agreujar per la combinació de forts vents i onatge intens. Aquest fenomen, conegut com a "maregassa", és característic d'episodis de vent de tramuntana. Tot i que afecta principalment el nord de la comarca, el risc es pot estendre cap a altres punts propers. Al Baix Empordà, tot i que l'onatge serà menys intens, també es preveu que les onades superin el metre i mig d'altura. Aquestes condicions poden generar riscos a les activitats marítimes i complicar l'accés a les platges i zones costaneres.

Altres recomanacions

A més de les recomanacions per a la costa, Protecció Civil ha recordat la importància d'assegurar finestres i objectes a balcons o terrasses per evitar accidents. A zones urbanes, el vent i l'onatge poden arrossegar elements com cartells, contenidors o branques d'arbres, generant situacions de perill.

Finalment, les autoritats han subratllat que aquests fenòmens meteorològics, encara que comuns en aquesta època de l'any, no s'han de subestimar. La precaució i el respecte a les recomanacions oficials són claus per evitar incidents i garantir la seguretat de tothom.

La jornada serà de màxima alerta en aquestes comarques, i s'espera que la situació meteorològica millori progressivament a partir de la tarda. Mentrestant, la prioritat és mantenir-se allunyats de les zones de risc i actuar amb responsabilitat davant de les indicacions de les autoritats.