La promoció d'una Administració de Loteria que és un 10 en màrqueting

Cada any, la Loteria de Nadal es converteix en el gran esdeveniment que uneix milions d'espanyols. Des del mes de juliol, els dècims es posen a la venda i comença una il·lusió compartida per tothom. En aquest sorteig, l'esperança de guanyar uneix tant els qui somien canviar les seves vides com els qui gaudeixen de la tradició.

Amb el pas dels anys, moltes administracions de loteria s'han sumat a aquesta màgia amb les seves pròpies promocions. Algunes aprofiten la fama local, d'altres destaquen per la seva història i unes quantes es converteixen en virals. Aquest 2024, una Administració de Sant Boi ha aconseguit captar tota l'atenció mediàtica gràcies a una estratègia de màrqueting enginyosa i emotiva.

El famós "calb de la Loteria" va marcar un abans i un després en la publicitat del sorteig. Ara, una iniciativa inspirada en aquesta figura ha posat el focus sobre una administració catalana que promet revolucionar la manera d'atreure clients.

El "Desè dels Calbs": una campanya amb creativitat i emoció

En una Administració de Sant Boi de Llobregat, aquest any han decidit esquivar 25 dècims entre les persones calbes. Aquesta peculiar promoció, que ells anomenen "el desè dels calbs", té com a número estrella el 54.700. La idea no només ha despertat la curiositat dels veïns, sinó que també s'ha viralitzat a les xarxes socials.

| Getty Images Signature

"Volíem tornar aquesta sort que porten repartint els calbs tots aquests anys", va declarar una de les treballadores de l'Administració. Amb aquestes paraules, reivindiquen el caràcter humorístic, però també sentimental de la seva proposta.

Aquest gest simpàtic connecta amb els famosos anuncis protagonitzats pel mític "calb de la Loteria" entre 1998 i 2005. Els quals formen part de la memòria col·lectiva del sorteig.

La campanya també respon al desig de tornar la sort als que solen regalar dècims com a mostra d'afecte. El fet d'escollir un grup específic, en aquest cas les persones calbes, hi afegeix un toc personalitzat i fresc. L'objectiu no és només cridar l'atenció, sinó també transmetre un missatge de gratitud i esperança.

Un sorteig carregat d'il·lusions

El Sorteig Extraordinari de Nadal se celebrarà el 22 de desembre que ve, repartint més de 2.700 milions d'euros en premis. Des de la Grossa, amb 400.000 euros per desè, fins als reintegraments, milions de persones somien amb la possibilitat de guanyar.

| Getty Images Signature

Iniciatives com la del "dècim dels calbs" no només destaquen per la seva originalitat, sinó també per l'esperit festiu que generen.

Aquest tipus de campanyes també ressalten la importància dels números específics que es converteixen en tendència cada any. El 2024, alguns dels números més buscats inclouen el 19.041, relacionat amb la data de l'inici de la DANA, o el 22.224, que evoca l'incendi de l'edifici Campanar.

Amb unes promocions creatives i un toc d'humor, l'Administració de Sant Boi ha demostrat que la màgia de la Loteria de Nadal pot començar molt abans del 22 de desembre. Aquest tipus d'iniciatives demostren com la tradició i la creativitat es poden unir per conquerir els cors i, per què no, repartir il·lusions abans que arribi el gran dia esperat.