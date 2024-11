Fins dia 26: El producte que tots volen a l'hivern a preu insuperable a Aldi

per Antoni Mateu-Arrom

Amb l'arribada de l'hivern i el Nadal a la cantonada, els supermercats Aldi han llançat una oferta irresistible per als amants de la xocolata.

Fins al 26 de novembre, hi ha un producte que està a preus molt més baixos del que és habitual. Voleu saber de què es tracta? T'ho expliquem a continuació!

L'oferta temporal d'Aldi

Els bombons Ferrero Rocher ara estan molt més barats del que costen habitualment. Això sí, és important remarcar que el preu especial estarà disponible només fins al proper 26 de novembre.

Tot i això, la família de bombons de Ferrero és extensa. Així que la gran pregunta és: quins són els que estaran rebaixats?

Els bombons de Ferrero rebaixats: quins són?

Hi ha tres categories principals que n'han baixat el preu. La primera és la col·lecció Ferrero Prestige. Aquesta es compon de 8 Mon Chéri, 9 Ferrero Rocher i 4 Pocket Coffee. El preu? 9,59 euros per 21 bombons.

La Ferrero Collection, és la segona. Tindrem 9 Ferrero Rocher, 3 Raffaello i 3 Ferrero Rodnoir. El preu? 7,79 euros a canvi de 15 bombons.

Finalment, la col·lecció especial Arbre Ferrero Rocher. Aquesta conté 12 bombons, a un preu de 6,99 euros. Els integrants són Ferrero Rocher, Mon Chéri i Raffaello.

| XCatalunya

Una delícia per Nadal

Els bombons Ferrero Rocher s'han consolidat com un clàssic a les celebracions i festes nadalenques. La seva presentació elegant i el seu sabor els converteixen en tot un clàssic per compartir en reunions familiars, regalar éssers estimats o simplement per donar-se un caprici dolç.

És important destacar que aquesta promoció té una durada limitada, ja que acaba el 26 de novembre. Per això, és una bona idea anar-hi com més aviat millor per aprofitar aquesta oferta exclusiva.

A més, a causa de l'alta demanda que solen tenir aquests productes en temporada de rebaixes, és probable que les existències s'esgotin ràpidament.

| Canva Pro

Els bombons Ferrero a Espanya

Als supermercats de l'estat espanyol, Ferrero Rocher es presenta amb varietat de formats i sabors, a més del clàssic Ferrero Rocher.

També s'hi pot trobar el Ferrero Collection, un assortiment que inclou tres varietats. Ferrero Rocher tradicional, Ferrero Rondnoir (amb xocolata negra) i Raffaello, que combina coco i ametlla. Aquesta opció és perfecta per als que volen gaudir de diferents sabors en una sola caixa.

Recentment també s'han introduït noves edicions limitades i formats estacionals, com ara els bombons en forma d'arbre de Nadal, ideals per a la temporada nadalenca. A més, algunes botigues ofereixen presentacions especials en caixes decoratives, perfectes per regalar.