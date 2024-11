Francesc Mauri confirma la dura previsió de l'AEMET avui diumenge

Ahir, Catalunya va experimentar un clima inusualment plujós que va afectar tant la mobilitat com les activitats a l'aire lliure. Les intenses precipitacions van començar des de la matinada, afectant principalment zones costaneres i muntanyenques. En algunes àrees, es van registrar acumulacions d'aigua importants que van generar embassaments i van alentir el trànsit.

A més, el vent no va donar cap treva, incrementant la sensació de mal temps i dificultant la feina dels equips d'emergència que van haver d'atendre diversos incidents menors. Aquesta inestabilitat climàtica, encara que intensa, només va ser una petita mostra del que s'espera per avui.

Mauri assenyala el clima per avui

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) i experts locals com Francesc Mauri ja han llançat advertiments sobre les condicions encara més severes previstes per avui. Aquesta situació preocupa especialment a les zones que ja han estat copejades per pluges els darrers dies, com el Camp de Tarragona i les comarques de l'Ebre. Aquests avisos han posat en alerta tant les autoritats com la població, que hauran d'extremar les precaucions davant del risc de noves inundacions i danys materials.

Francesc Mauri, meteoròleg reconegut a Catalunya, ha compartit a través del compte de X (Twitter) un missatge d'alerta sobre la situació meteorològica prevista avui diumenge. En la publicació, Mauri emfatitza que s'esperen pluges intenses o fins i tot torrencials que poden afectar greument les regions de Múrcia, el Camp de Tarragona i les comarques de l'Ebre. Segons Mauri, aquestes pluges poden superar fàcilment els 100 mm d'acumulació, cosa que representa un risc considerable per a les infraestructures i la seguretat dels residents d'aquestes àrees.

L'advertiment de Mauri es basa en la previsió oficial de l'AEMET, que també va emetre un avís de nivell taronja per a la Mediterrània. Incloent també la Regió de Múrcia, Catalunya i el País Valencià.

L'agència meteorològica espanyola alerta que les tempestes d'avui podrien acumular entre 100 i 150 litres per metre quadrat en poc temps. Això incrementa el risc d'inundacions en zones que ja han patit efectes del temporal. Aquesta acumulació d'aigua representa un gran problema seriós per a àrees que, com es recorda a l'avís, encara estan en procés de recuperació de les pluges del dia 29.

| Pexels

La previsió de l'AEMET és clara: l'episodi de pluges intenses tindrà un impacte considerable en el trànsit i l'activitat diària. Les autoritats locals estan recomanant als ciutadans que limitin els seus desplaçaments a allò estrictament necessari i que evitin les àrees propenses a inundar-se. A més, s'aconsella extremar totes les precaucions al volant i prestar una atenció especial a les carreteres secundàries i àrees rurals, que podrien estar més exposades a crescudes sobtades i desbordaments.

Al llarg del dia, es preveu que el clima advers també afecti altres zones de la Mediterrània. Per tant, la recomanació de precaució s'estén als que resideixin en àrees properes a rius o rierols, especialment a les zones muntanyoses i també les planes.

Es recorda a la població que en situacions d'emergència és crucial estar informat i seguir les indicacions de les autoritats i els organismes oficials. A més, es recomana evitar la proximitat de ponts i àrees baixes, on el risc de ser atrapat per un corrent sobtat és elevat.