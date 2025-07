La Gran Pel·lícula de TV3 del 25 de juliol: Una cerca d'or desesperada

per Pol Nadal

Pocs saben que la història que viurem a la pantalla està basada en un escàndol miner real dels anys 80. Molt més que una simple pel·lícula de tresors, Gold: la gran estafa reflecteix l'ambició humana, el frau i les conseqüències devastadores. Aquesta cinta, ara disponible a TV3, promet enganxar l'espectador des del primer minut sense revelar el seu secret millor guardat.

El que passa a la pel·lícula

La cinta Gold, estrenada originalment als Estats Units el desembre de 2016 (i a Espanya el gener de 2017), va ser dirigida per Stephen Gaghan. Va ser escrita per Patrick Massett i John Zinman. Se centra en la figura de Kenny Wells, interpretat per Matthew McConaughey, un empresari amb un dels pitjors currículums financers.

Wells munta amb el geòleg Michael Acosta (interpretat per Édgar Ramírez) una operació de prospecció a les selves d'Indonèsia. El que semblava una mina d'or prometedora es va convertir en el frau miner més gran de la història

| TV3, max-kegfire

Repartiment estel·lar i producció

L'elenc compta a més amb Bryce Dallas Howard com la parella sentimental de Wells, juntament amb Corey Stoll, Toby Kebbell, Craig T. Nelson, Stacy Keach i Bruce Greenwood. La producció va ser liderada per Black Bear Pictures, juntament amb Boies/Schiller Films i Hwy61 Films. El rodatge es va fer en localitzacions molt diverses: Nova York, Nou Mèxic i Tailàndia

La banda sonora, composta per Daniel Pemberton, va ser nominada als Globus d'Or per la cançó original “Gold, el Torrente dorado”. Pel que fa a la crítica, la pel·lícula va obtenir una valoració mixta: un 43 % a Rotten Tomatoes i una mitjana de 51 sobre 100 a Metacritic.

Context del frau real

El film s'inspira en l'escàndol de Bre‑X (1988), quan un descobriment massiu d'or a Borneo es va convertir en l'estafa més famosa. Tot va començar perquè es va descobrir que les mostres havien estat falsificades. El públic espanyol percebrà, en aquesta història, molt més que un simple drama: una reflexió sobre fins on pot arribar la cobdícia humana.

| ACN, MarekPhoto's Images

Rellevància de l'estrena a TV3

Estrenar aquesta cinta el 25 de juliol permet als espectadors descobrir un drama real amb repercussions globals. La pel·lícula combina elements d'escàndol, ambició desmesurada i compensacions emocionals, cosa que encaixa perfectament en el format de horari de màxima audiència de TV3.

És una oportunitat perquè el públic conegui personatges poc convencionals, amb passats difícils, enfrontant-se a dilemes morals enmig de l'eufòria d'un suposat gran descobriment.

Una trama que enganxa

El guió de Massett i Zinman construeix una narrativa on la tensió va pujant progressivament: des de l'ambició de Wells fins a la desil·lusió final. La combinació de llocs exòtics, tensió financera i drama personal crea un còctel irresistible. L'actuació de McConaughey, lliurat a un personatge cru i apassionant, convenç fins i tot en els moments més foscos de la història.