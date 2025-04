Pedregada espectacular i inesperada en un poble català

La tarda semblava transcórrer tranquil·la al nord de l'Urgell, amb un cel ennuvolat però aparentment poc amenaçador, fins que un fenomen meteorològic sorprenent ha trencat la calma habitual. Els habitants d'Agramunt no imaginaven que, en qüestió de minuts, s'enfrontarien a un dels episodis meteorològics més impactants en el que portem de primavera, demostrant com el clima pot canviar de forma abrupta i dramàtica, fins i tot quan menys ho esperem.

Què ha ocorregut a Agramunt?

El fenomen que va sorprendre els habitants d'aquesta localitat del nord de l'Urgell va ser una pedregada intensa i sobtada. Segons les imatges proporcionades per residents de la zona, com les captades per la veïna María Gassó, la pedregada ha estat particularment densa i ràpida, cobrint patis, teulades i carrers en pocs minuts. El vídeo difós a les xarxes socials mostra clarament com la calamarsa cau amb una força inusitada, acompanyada per fortes ratxes de vent i una notable reducció de visibilitat.

Aquest tipus de pedregades es formen quan existeix una combinació precisa d'humitat, temperatura i corrents ascendents molt potents dins d'un núvol de tipus cumulonimbus. Aquests núvols de desenvolupament vertical poden assolir ràpidament alçades considerables, propiciant que les gotes d'aigua es congelin a mesura que són elevades per les corrents internes. En caure a causa de la gravetat, aquests fragments congelats poden augmentar la seva mida considerablement, formant així les pedres de calamarsa que impacten violentament contra les superfícies.

Per què ha estat tan inesperada?

Les prediccions meteorològiques inicials per a aquesta jornada no indicaven una situació especialment crítica o una probabilitat clara de tempestes severes en aquesta comarca. De fet, la majoria de models numèrics apuntaven a precipitacions aïllades sense característiques especialment destacables.

No obstant això, la particular combinació d'aire fred en alçada, una massa d'aire càlid i humit en superfície, i la forta inestabilitat atmosfèrica generada pels corrents convectives a la zona, va crear l'escenari perfecte per a aquest tipus d'episodis. Les pedregades de primavera, com la registrada avui a Agramunt, solen sorprendre precisament pel seu ràpid desenvolupament i curta durada, però amb impactes locals molt notoris.

En episodis similars recents ocorreguts en altres comarques catalanes, aquestes pedregades solen generar desperfectes puntuals com trencaments de parabrises, danys en teulades i pèrdues en horts domèstics o agrícoles. Encara que fins ara no s'han reportat danys majors en infraestructures, serà necessari avaluar amb més detall en les pròximes hores.

Què hem d'esperar en les pròximes hores?

La situació meteorològica continuarà sent inestable durant les pròximes hores, encara que es preveu que la intensitat de les precipitacions disminueixi considerablement a mesura que avanci la tarda-vespre. No obstant això, es recomana mantenir-se atents a les actualitzacions dels serveis meteorològics, ja que no es descarta algun xàfec aïllat addicional en altres localitats de l'Urgell i comarques properes.

Els experts recorden que, encara que aquest tipus de fenòmens sol durar poc, el seu impacte pot ser significatiu, per la qual cosa és aconsellable romandre protegits en interiors i evitar desplaçaments innecessaris durant les tempestes.