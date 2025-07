Tot el Parlament s'uneix contra Aliança Catalana

Aquest dijous, el Parlament de Catalunya ha viscut una nova mostra de com l’autonomisme ranci dels partits del sistema continua posant traves a qualsevol iniciativa que plantegi una visió de país complet, connectat i cohesionat.

Les cinc propostes de resolució presentades per Aliança Catalana per revertir el maltractament històric en infraestructures que pateix el territori han estat rebutjades en bloc per Junts, el PSC, ERC, els Comuns i la CUP. Només el Grup Mixt —és a dir, Aliança Catalana— hi ha votat a favor.

Les propostes, que abordaven mancances flagrants a les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona, Ponent, l’Alt Pirineu, les comarques centrals i l’Àrea Metropolitana, havien estat registrades arran del debat sobre la situació de les infraestructures a Catalunya. Malgrat la seva ambició i la voluntat de vertebrar el país de nord a sud i d’est a oest, han estat tombades per uns partits que segueixen prioritzant l’agenda espanyola abans que les necessitats dels catalans.

| Parlament

Aquest és el detall de les cinc propostes rebutjades pels partits del “cordó sanitari”:

Pla de mobilitat, logística i transport per a les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona

Aliança demanava una actuació urgent a l’A-7 entre l’Hospitalet de l’Infant i Amposta, el tercer carril a l’AP-7, una estació intermodal al Polígon Catalunya Sud, la posada en marxa de l’estació de La Boella i la modernització de les línies R15 i R16. També incloïa reobrir l’estació de l’Aldea i reactivar el port fluvial de Tortosa i el port dels Alfacs.

Pla integral per a Ponent i l’Alt Pirineu

Millores a la línia RL13, parada obligatòria dels TGV a Lleida, reforç dels Avant amb tarifes accessibles, desdoblaments de vies com la N-230 o la C-12, vertebració amb un eix transversal ferroviari i el desenvolupament estratègic de l’Aeroport d’Alguaire.

Mobilitat i infraestructures a les comarques centrals

Desdoblament complet de la R3 (Ripoll–Vic–Barcelona), línia nocturna d’autobús, acabament de variants com la de Roda de Ter i desdoblament de la C-55 i C-17. També es plantejava posar fi a l’abús de radars recaptatoris.

Pla per a l’Àrea Metropolitana i el Vallès Occidental

Finalització de la B-40, connexió Sabadell–Castellar, pàrquings dissuasius gratuïts prop de les estacions i una millor connexió amb autobusos als polígons industrials. També es proposava una llançadora de FGC al Parc Tecnològic del Vallès.

| Parlament

Estratègia nacional de mobilitat per superar el model radial espanyol

Aliança reclamava connectar amb la Catalunya Nord via Portbou–Perpinyà, exigir el traspàs complet de Rodalies a la Generalitat i posar fi al peatge a vies com la C-32 o la C-16. També demanava rescindir anticipadament les concessions a empreses com AUCAT o AUTEMA.

El socialprocessisme imposa la seva majoria

Tot aquest paquet, dissenyat per corregir dèficits històrics i posar Catalunya al mapa com un país modern, connectat i funcional, ha estat rebutjat per les mateixes formacions que s’omplen la boca parlant d’equitat territorial mentre condemnen el territori a la desconnexió i a l’oblit.

Un cop més, queda clar que només Aliança Catalana treballa amb una visió nacional i integral, lluny del centralisme barceloní o de l’immobilisme autonòmic. Davant les mancances flagrants i la submissió generalitzada a l’Estat, Sílvia Orriols i el seu equip es mantenen com l’única veu que planta cara per construir una Catalunya completa, justa i independent.