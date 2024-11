Orriols parla clar al Parlament sobre el desgast dels mestres: 'El sistema no pot...'

Sílvia Orriols ha tornat a portar al centre del debat del Parlament la situació crítica que viu el sector educatiu. Durant la seva intervenció al ple d’aquest dimarts, la diputada d’Aliança Catalana ha carregat amb duresa contra la consellera d’Educació, Esther Niubó, a qui ha retret l’impacte de les polítiques immigratòries i l’abandonament dels docents.

"Mestres a primera línia de foc"

Orriols ha qualificat com a "proesa" el fet que molts mestres continuïn obrint les aules malgrat el desgast emocional que pateixen. Segons la diputada, el col·lapse que viuen les escoles catalanes no és casual, sinó conseqüència directa de l’arribada massiva d’alumnes nouvinguts que no entenen el català i desestabilitzen l’aula. "Professors humiliats, estressats i agredits, abandonats per un sistema que els obliga a educar en lloc d’ensenyar", ha declarat Orriols.

També ha acusat el Departament d’Educació d’haver tret tota autoritat als mestres i d’imposar un adoctrinament que frena l’esperit crític dels alumnes. "Les directrius del departament semblen enfocades a crear generacions dòcils i alineades amb el pensament únic que vostès promouen", ha afegit.

Crítiques a les polítiques immigratòries

La líder d'Aliança Catalana ha vinculat directament la situació de l’ensenyament amb les polítiques d’immigració del Govern, que ha qualificat de "irracionals i funestes". Ha denunciat que s’aproven lleis sense preveure els recursos necessaris per als centres escolars, deixant els mestres "a primera línia de foc" per gestionar els problemes derivats.

Orriols ha afirmat que l’augment d’alumnes nouvinguts està generant "problemes estructurals" que afecten tot l’alumnat. Com a prova, ha citat l’informe PISA i altres indicadors que, segons ella, evidencien que el nivell educatiu de Catalunya està en declivi. "El sistema no pot assimilar tanta multiculturalitat sense recursos humans, materials i econòmics suficients", ha conclòs.



[tweet]1861711226969190643[/tweet]

Resposta de Niubó: "Estabilitat i formació"

La consellera Esther Niubó ha defensat que el Govern treballa per reforçar la situació dels docents mitjançant polítiques d’estabilització i formació. Ha destacat que s’està reduint la temporalitat en el sector educatiu, i que s’han assignat 300 noves dotacions per aules d’acollida i reforç escolar.

“Estem millorant la qualitat educativa amb recursos, formació permanent i estabilitat dels claustres. Aquesta és la nostra prioritat”, ha afirmat Niubó.

Orriols replica: "Els informes no menteixen"

Orriols ha criticat la resposta de la consellera qualificant-la de "desconnectada de la realitat". La diputada ha insistit que els mestres continuen patint en solitari els efectes de polítiques mal plantejades. "Els informes PISA no menteixen, consellera. La vostra gestió no està millorant l’educació, l'està enfonsant", ha etzibat.

Aliança Catalana, al peu del canó

Orriols ha acabat la seva intervenció reafirmant el compromís d'Aliança Catalana amb els docents i amb la defensa d’un sistema educatiu que posi els mestres i els alumnes al centre. "Aquest govern abandona els mestres i nosaltres no permetrem que ho facin amb el futur de Catalunya", ha conclòs.

Amb aquesta intervenció, Aliança Catalana consolida el seu discurs crític cap al Govern en un dels sectors més castigats del país, oferint una alternativa que busca combatre el col·lapse educatiu des de l’arrel dels problemes.