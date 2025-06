Orriols denuncia l’adoctrinament escolar de la OJS: 'Rentat de cervell en tota regla'

Nou escàndol al Parlament. I, un cop més, ha estat Sílvia Orriols qui ha tingut el valor de dir en veu alta allò que tothom pensa però ningú s’atreveix a denunciar. Aquest dimecres, la presidenta d’Aliança Catalana ha portat a la Cambra catalana una realitat que fa feredat: la presència de l’Organització Juvenil Socialista (OJS) —una escissió radical d’Arran i branca juvenil de la CUP— en tallers i xerrades als instituts públics de Catalunya.

L’OJS, famosa per les seves proclames d’odi, per justificar la violència política i per fer apologia del comunisme més ranci i fallit, està entrant a les escoles amb el vistiplau silenciós del Govern. Davant d’això, Orriols ha preguntat a la consellera d’Educació, Esther Niubó (PSC), si estava al corrent d’aquestes visites i per quin motiu es permet que una organització amb antecedents d’agressions, boicots i actituds totalitàries tingui accés lliure als centres educatius.

“Estan fent activisme comunista a les aules amb menors d’edat”

La líder independentista ha estat clara i directa: “Aquesta gent no promou cap esperit crític: promouen l’odi a tot el que no sigui el seu dogma revolucionari. A casa meva, això no es diu esperit crític, es diu rentat de cervell”. Orriols ha posat com a exemple l’institut públic de Cassà de la Selva, on recentment la OJS va impartir un taller a alumnes en horari lectiu.

| Parlament de Catalunya

També ha recordat que la OJS no és cap entitat neutra o educativa: és un apèndix radicalitzat de l’esquerra antisistema, la mateixa que crida “policia assassina”, que encoratja a “tirar pedres” als Mossos i que ha protagonitzat atacs a diputats com ella mateixa o a figures públiques com Pilar Rahola. “Aquesta és la vostra educació en valors?”, ha etzibat a la consellera.

Niubó, superada i sense arguments: “Jo no ho sabia”

La resposta de la consellera Niubó ha estat, si més no, patètica. Ha afirmat que desconeixia completament els fets —una afirmació greu, tenint en compte que el Departament té l’obligació de vetllar pel contingut que s’imparteix als centres— i ha optat per atacar Orriols personalment, retret-li que no participi en cap comissió d’Educació.

Però la diputada d’Aliança no ha deixat passar el cop baix. “No em cal assistir a les comissions quan la realitat de les aules ja parla per si sola. Vostè desconeix que s’hi pengen cartells antisemites, que s’hi justifica el terrorisme islàmic i que es permeten discursos d’odi contra diputats com jo”, ha afirmat amb contundència. “Organitzacions extremistes i violentes estan formant els nostres joves, i vostès ho permeten.”

Una escola pública convertida en taller de propaganda comunista

Mentre el Departament d’Educació es fa el desentès, el que passa als instituts és cada cop més alarmant. Més enllà de l’adoctrinament ideològic, Aliança Catalana denuncia una complicitat escandalosa entre les institucions i els col·lectius radicals de l’entorn CUP-Arran. “Avui els deixen fer tallers; demà tindrem joves cridant consignes contra l’Estat de dret i defensant dictadures com la de Cuba o la de Palestina”, ha advertit Orriols.

El cas de Cassà de la Selva no seria, segons la formació independentista, un fet aïllat. Diversos centres del país haurien acollit activitats organitzades o promocionades per l’OJS, sovint sota l’eufemisme de “construcció de la pau” o “lluita contra l’extrema dreta”, quan en realitat es tracta d’una croada contra qualsevol pensament discrepant del discurs progre-estalinista.

| Parlament de Catalunya

Una pregunta incòmoda: qui autoritza tot això?

Orriols ha exigit explicacions concretes: “Qui autoritza aquestes sessions? Quin professor ho permet? Quines entitats ho promouen? I, sobretot, per què el Departament no actua?” En un país normal, aquestes preguntes tindrien conseqüències. Però a Catalunya, amb el PSC governant i la CUP dictant el relat cultural i educatiu, les respostes arriben amb evasives i insults.

Final amb moralina progre: Niubó defensa la CUP i ataca Aliança Catalana

La consellera ha tancat el debat amb la típica consigna d’autoajuda del règim: “A les aules es forma una ciutadania crítica i compromesa amb els drets humans”. Segons ella, “Aliança Catalana no comparteix aquests valors”. El problema és que, a parer de molts catalans, el que no compartim són els valors d’adoctrinament, d’odi ideològic i de manipulació dels infants.

Una vegada més, Sílvia Orriols ha posat damunt la taula una realitat incòmoda. I com sempre, la resposta ha estat el silenci, la negació i el menyspreu de qui prefereix mantenir els joves en la ignorància i el rentat de cervell abans que exposar-los a la veritat.