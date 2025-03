Ni neu ni boira: El preocupant temps que arriba divendres

per Sergi Guillén

L'estabilitat atmosfèrica que ha marcat les últimes jornades a Catalunya comença a mostrar signes evidents de canvi. Encara que la setmana va començar amb cels relativament clars i temperatures moderades. La situació està a punt de patir una transformació notable que afectarà especialment a l'inici del cap de setmana.

Arribada d'un front fred molt actiu

Aquest divendres i dissabte, l'aproximació d'un sistema de baixes pressions provocarà un canvi en les condicions meteorològiques a Catalunya. Segons les últimes previsions, aquesta pertorbació atmosfèrica creuarà a prop del nostre país. I causarà no només un increment de la inestabilitat, sinó també un descens marcat en les temperatures a causa de l'entrada d'aire fred en les diferents capes altes.

El divendres serà el dia clau d'aquesta transició, amb pluges generalitzades que afectaran principalment les comarques de l'interior i del nord català. S'espera que aquestes precipitacions es mantinguin constants durant bona part del dia.

Augmentant en intensitat a mesura que avanci la tarda, especialment a la Catalunya Central, Alt Pirineu, i en comarques com Osona, Ripollès i Berguedà. Les precipitacions podrien anar acompanyades localment de tempestes puntuals, cosa que incrementa la importància d'estar atents a les actualitzacions meteorològiques.

Baixada brusca de les temperatures

L'arribada de l'aire fred portarà una baixada important en les temperatures que se sentirà amb força des de la tarda de divendres fins a la matinada de dissabte. Aquest canvi tèrmic serà especialment evident en zones del Pirineu i Prepirineu, on les temperatures podrien descendir fins a 5 graus respecte a dies anteriors. A les zones costaneres com Barcelona, Tarragona o Girona, el descens serà menys acusat però igualment perceptible, especialment durant les primeres hores de dissabte.

El dissabte, encara que les pluges es mantindran intermitents, el temps començarà a donar algunes treves durant la jornada, encara que la inestabilitat no desapareixerà. Els ruixats seguiran presents en punts aïllats, especialment a les comarques del nord-est com l'Empordà, Garrotxa o la Selva, on es podrien produir precipitacions moderades durant el matí.

Precaucions i recomanacions davant el canvi de temps

Donat el canvi en les condicions meteorològiques, es recomana a la ciutadania extremar les precaucions. Especialment a la carretera a causa del possible impacte de les pluges sobre la visibilitat i l'adherència del paviment. També es recomana mantenir-se informat mitjançant canals oficials de meteorologia, com Meteocat, que contínuament actualitza l'evolució del temps.

Aquest episodi d'inestabilitat marca una clara ruptura amb la calma de dies anteriors. Recordant-nos la importància d'estar preparats per a aquests canvis bruscos de temps. Que, encara que normals a la primavera i tardor, no deixen de sorprendre per la seva rapidesa i la intensitat amb què poden arribar.

La recomanació final és preveure desplaçaments amb temps, revisar vehicles i portar roba adequada davant la baixada de temperatures. Especialment si es planeja viatjar cap a zones interiors o muntanyoses de Catalunya durant aquests dies de canvi meteorològic pronunciat.