No se'n van les pluges: Així afectaran els pròxims dies segons el Meteocat

El temps continua sent notícia a Catalunya, i sembla que els paraigües continuaran sent imprescindibles durant els pròxims dies. Encara que les temperatures dels últims dies convidaven a pensar que el clima primaveral estava arribant, l'atmosfera té altres plans per als catalans, segons revela l'últim informe del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Pluges persistents i cel canviant

D'acord amb Meteocat, durant aquesta setmana predominarà un ambient variable, amb alternança constant entre sol i núvols, cosa que generarà episodis intermitents de pluges disperses al llarg del territori català. Les precipitacions no seran intenses ni continuades, però sí suficients per mantenir certa inestabilitat especialment destacable en algunes comarques.

El dimecres es presentarà amb intervals nuvolosos freqüents, encara que hi haurà períodes on el sol aconseguirà obrir-se pas. S'esperen pluges especialment cap al nord i centre del territori, en zones com el Berguedà, la Garrotxa i Osona, on a més podrien anar acompanyades ocasionalment de tempestes puntuals.

| Getty Images, betyarlaca, ema, XCatalunya

El dijous la situació no canviarà massa: cels parcialment coberts, alguns clars puntuals, però amb una alta probabilitat de ruixats breus en diverses regions, com el Ripollès, el Gironès i l'interior de Tarragona. La diferència amb el dia anterior serà principalment en la temperatura, lleugerament més suau a causa d'una major presència solar en hores puntuals.

Atenció al divendres: descens tèrmic

Segons les projeccions del Meteocat, el divendres arribarà amb una major inestabilitat. Es preveu un cel més tancat durant gran part del dia, estenent-se les precipitacions a gairebé totes les comarques de Catalunya. A més, aquestes pluges coincidiran amb un descens significatiu de les temperatures, cosa que augmentarà la sensació de fred en moltes zones, especialment en punts de l'interior i en les comarques pirinenques.

És important esmentar que aquest descens tèrmic no implicarà condicions extremes, però sí un notable contrast respecte a la suavitat de dies previs. Les màximes poden caure entre 3 i 5 graus, fent recomanable que es prepari roba més abrigada.

Com afectarà això a les activitats diàries?

L'impacte principal d'aquesta situació meteorològica serà la incomoditat en els desplaçaments quotidians i en activitats a l'aire lliure, especialment el divendres. Per això, és aconsellable preveure una mica més de temps en els trasllats, ja sigui en cotxe o transport públic, atès que les pluges poden complicar lleugerament la mobilitat urbana.

| XCatalunya

A més, per a aquells que practiquen activitats a l'aire lliure com senderisme o ciclisme, es recomana consultar de forma constant la informació actualitzada del temps i, si és possible, optar per activitats en interiors durant aquests dies.

En resum, encara que no enfrontarem fenòmens meteorològics extrems, la persistència de pluges intermitents i el descens puntual de temperatures requereixen certa previsió. El Meteocat continuarà actualitzant aquesta informació a mesura que evolucioni la setmana, per la qual cosa es recomana mantenir-se informat per evitar sorpreses desagradables.