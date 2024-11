Oficial: Se suspenen classes i apliquen aquestes restriccions a 5 comarques catalanes

Fa una setmana, el temporal de la DANA va afectar a Catalunya després de les greus inundacions viscudes a València. Per sort, el temporal no va ser tan contundent com si es va veure al país valencià, encara que vam veure diverses imatges de zones i carrers completament sepultats per les fortes precipitacions. En concret, el temporal va afectar part del sud de Catalunya i del litoral.

A més, va fer que diversos serveis com els trens de Rodalies Renfe haguessin de ser suspesos durant diverses hores. Ara, quan semblava que la temperatura tornava a ser relativament calmada, ens vam enfrontar a una nova setmana de tempestes i grans pluges en molt curts lapses de temps. És per això que el Govern ha decidit prendre diverses mesures.

Suspeses les classes en aquests llocs

El Govern suspèn les classes d'escoles i universitats i restringeix la mobilitat a cinc comarques aquest dimecres per la previsió de pluges intenses. Les comarques on s'aplicaran les restriccions són el Tarragonès, el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp.

| ACN

Ho ha anunciat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, que ha explicat que es publicarà una resolució i s'enviarà una alerta als mòbils de les comarques afectades per informar la ciutadania.

Parlon va indicar que les restriccions a la mobilitat no essencial estaran vigents des de les sis del matí i fins a mitjanit i també va dir que es recomana el teletreball.

En alguns punts es pot arribar als 100 litres en 24 hores, tot i que les prediccions poden ser “canviants”. La consellera també ha dit que és possible que dijous al matí la dona s'allunyi de Catalunya i es dirigeixi més cap a Portugal.

El motiu de la decisió

Les classes solen suspendre's quan hi ha riscos de temporals principalment per garantir la seguretat dels estudiants, professors i personal educatiu. Els temporals poden incloure fortes pluges, vents intensos, nevades o tempestes elèctriques, que no només representen un risc per als que s'han de traslladar als centres educatius.

Sinó que també poden causar danys a les infraestructures de les escoles, com ara sostres, finestres o serveis bàsics. A més, les condicions d'algunes carreteres es poden tornar perilloses per inundacions, lliscaments de terra o acumulació de neu, fent que el transport escolar o privat sigui arriscat.

També, en suspendre les classes, s'evita que els pares i les autoritats hagin de prendre decisions darrerament per gestionar les situacions d'emergència. A zones amb alt risc de temporals, els protocols de seguretat prioritzen la prevenció per reduir l'impacte dels fenòmens naturals a la comunitat escolar.

I permetre que els recursos d'emergència es concentrin a les àrees que requereixen més atenció. A més, en cas de danys al centre educatiu, les suspensions permeten dur a terme reparacions necessàries sense posar en risc els alumnes.