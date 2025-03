Oficial Meteocat: Les zones afectades per pluja intensa dimarts i dimecres

per Mireia Puig

Després d'un cap de setmana marcat per temperatures especialment fredes en bona part de Catalunya, la situació meteorològica presenta novetats importants per als pròxims dies. El canvi en les condicions atmosfèriques promet moviment, i podria suposar complicacions per a diverses comarques del territori. Tot apunta a un inici de setmana tranquil, però els mapes ja adverteixen de variacions destacables a partir de dimarts.

Sol i estabilitat per començar la setmana

Segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), dilluns es caracteritzarà per un ambient estable en pràcticament tot el territori català. Les comarques del litoral i prelitoral, així com les situades a l'interior, gaudiran de grans clarianes i sol radiant durant gran part del dia. Les temperatures experimentaran un lleu augment respecte al cap de setmana, cosa que aportarà certa comoditat en comparació amb els últims dies.

No obstant això, malgrat la calma aparent inicial, Meteocat ja anticipa canvis importants. Aquest ambient estable no durarà massa, i els ciutadans hauran de preparar-se per a una situació meteorològica força diferent en poques hores.

Canvi radical a partir de dimarts

A partir de dimarts, l'arribada d'un front fred canviarà radicalment el panorama atmosfèric a Catalunya. S'espera que aquest sistema frontal travessi d'oest a est la regió, provocant precipitacions generalitzades. Segons els mapes oficials, les pluges començaran a les comarques occidentals des de primera hora de dimarts i s'estendran progressivament cap al centre i est del territori a mesura que avanci la jornada.

Les zones del Pirineu occidental i central, així com les comarques de l'interior com la Segarra, el Bages o el Solsonès, seran les primeres afectades. Posteriorment, durant la tarda i nit, la precipitació arribarà a àrees més poblades com el Vallès Occidental, el Barcelonès i el Baix Llobregat.

Dimecres, aquesta situació s'intensificarà, deixant precipitacions més abundants en pràcticament tota Catalunya, especialment al nord-est del territori. Comarques com la Garrotxa, el Ripollès, Osona, la Selva i també tot l'Empordà registraran pluges importants, amb acumulacions destacades que podrien superar els 30 litres per metre quadrat en tan sols unes hores.

Per què aquest canvi tan brusc?

Aquest canvi abrupte en les condicions climàtiques es deu al pas d'una pertorbació atlàntica que entrarà per l'oest peninsular. A mesura que avanci cap a Catalunya, interactuarà amb masses d'aire més humides procedents del Mediterrani. Aquesta combinació donarà lloc a precipitacions abundants, persistents en alguns casos, especialment a les zones muntanyoses, on l'efecte barrera pot intensificar les pluges.

La presència d'aire fred en altura serà un altre factor determinant. Això provoca que els núvols tinguin un desenvolupament vertical significatiu, facilitant l'aparició de tempestes, algunes d'elles localment fortes, acompanyades fins i tot de fenòmens com calamarsa de petit tamany i ràfegues de vent intenses.

Consells i recomanacions per afrontar aquests dies de pluja

Davant aquest panorama, és recomanable estar atent a les actualitzacions meteorològiques oficials, especialment aquelles emeses per Meteocat. La població haurà de considerar la possibilitat de desplaçaments complicats, especialment en carreteres secundàries o zones rurals, on la pluja pugui acumular-se en punts conflictius o desbordar cursos fluvials.

A més, encara que no s'esperen episodis de temperatures molt baixes, sí que es recomana portar roba adequada, impermeable i paraigua durant els desplaçaments quotidians, especialment dimarts i dimecres, dies clau de l'episodi de pluges.

Finalment, les autoritats aconsellen prudència addicional per a aquelles persones que resideixin en zones de muntanya o properes a cursos d'aigua, ja que podrien produir-se augments sobtats del cabal. Seguint aquestes recomanacions, serà més senzill afrontar aquests dies complicats i minimitzar els efectes d'un episodi que serà intens, però breu.