Oficial Meteocat, tornen les pluges: Tots els detalls

per Iker Silvosa

La meteorologia a la primavera mai deixa de sorprendre'ns, i aquesta setmana no serà l'excepció. Després d'un període marcat per dies tranquils i assolellats, els últims pronòstics apunten a canvis importants. A mesura que avancen els dies, els catalans hauran de mantenir-se alerta davant un gir inesperat del temps. Estem preparats per rebre el que s'acosta?

Dijous: Primeres senyals de canvi

Durant la jornada de dijous començarem a notar un augment progressiu de la nuvolositat a tot el territori català. Encara que les temperatures es mantindran relativament suaus, les comarques del nord com la Val d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça experimentaran un increment significatiu en la presència de núvols baixos i algunes precipitacions lleugeres. Aquest canvi inicial serà un senyal clar que l'estabilitat dels últims dies comença a acomiadar-se.

| IPGGutenbergUKLtd, mick1980, XCatalunya

Mentrestant, en zones com la Costa Brava i la Costa Daurada, encara que encara predominarà el sol, la sensació tèrmica s'anirà tornant paulatinament més fresca, especialment cap al final del dia.

Divendres: Arriben les pluges generalitzades

El divendres serà el punt clau d'aquesta evolució meteorològica. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), gran part del territori català rebrà pluges generalitzades i persistents. Aquest episodi estarà marcat per la presència d'un front humit que entrarà des de l'oest, afectant principalment les comarques de l'interior, així com l'àrea metropolitana de Barcelona.

La intensitat d'aquestes pluges serà moderada, amb acumulacions que podrien assolir quantitats significatives al llarg del dia. La nuvolositat serà abundant, fent que el sol sigui escàs o inexistent durant tota la jornada. Les temperatures experimentaran un lleu descens, creant un ambient humit i fresc més propi de primavera que de l'inici del mes d'abril.

En canvi, a les comarques del sud, especialment a les Terres de l'Ebre, encara que també hi haurà pluges, aquestes seran una mica menys intenses i més intermitents, acompanyades de clars puntuals en alguns moments del dia.

Dissabte: Continua la inestabilitat, però millora la temperatura

El dissabte mantindrà encara un panorama d'inestabilitat en moltes regions catalanes, encara que amb una evolució diferent. A mesura que avanci la jornada, les precipitacions començaran a desplaçar-se lentament cap a l'est i el litoral, afectant especialment comarques com el Maresme, la Selva i el Gironès.

Un aspecte rellevant del dissabte serà l'augment de la temperatura respecte als dies previs. Malgrat les pluges disperses que encara es presentaran, les màximes diürnes registraran valors lleugerament superiors, aportant una sensació tèrmica més suau i agradable. Zones com Tarragona i Barcelona podrien assolir temperatures notablement primaverals, encara que la nuvolositat encara serà protagonista.