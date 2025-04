L'avís clar del Banc d'Espanya amb els diners

En un entorn financer on l'estabilitat és essencial, la seguretat dels dipòsits bancaris es converteix en una preocupació central per als estalviadors. La confiança en el sistema bancari espanyol es veu reforçada per l'existència del Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit (FGD), una eina clau per protegir els estalvis dels ciutadans.​

Origen i propòsit del Fons de Garantia de Dipòsits

El FGD va ser establert amb l'objectiu de garantir els dipòsits en les entitats de crèdit espanyoles. La seva funció principal és assegurar que, en cas d'insolvència o fallida d'una entitat financera, els dipositants puguin recuperar els seus diners fins a un límit establert. Aquest mecanisme no només protegeix els estalviadors, sinó que també contribueix a l'estabilitat i confiança en el sistema financer nacional.​

| Arthon Meekodong

Cobertura i límits de protecció

La cobertura estàndard del FGD és de fins a 100.000 euros per dipositant i per entitat. Això significa que si un individu té dipòsits en una entitat financera que sumen fins a aquesta quantitat, en cas de fallida del banc, el FGD garantirà la devolució íntegra d'aquests fons. És important destacar que aquest límit s'aplica per entitat i per titular; per tant, si una persona posseeix comptes en diferents bancs, cadascuna estaria coberta fins al límit esmentat.

Existeixen situacions excepcionals en què la cobertura pot superar els 100.000 euros. Per exemple, dipòsits provinents de transaccions immobiliàries de caràcter residencial, pagaments relacionats amb matrimoni, divorci, jubilació, acomiadament, invalidesa o defunció, així com indemnitzacions per danys derivats de delictes o errors judicials, poden estar completament garantits si s'han efectuat en els tres mesos anteriors a la declaració d'insolvència de l'entitat.

| Canva

Funcionament i finançament del FGD

El FGD es finança mitjançant les aportacions de les pròpies entitats de crèdit adherides, incloent-hi bancs, caixes d'estalvi i cooperatives de crèdit. Aquestes contribucions permeten que el fons acumuli els recursos necessaris per actuar en cas que una entitat financera no pugui complir amb les seves obligacions cap als dipositants. La gestió del FGD és supervisada pel Banc d'Espanya, assegurant el seu correcte funcionament i alineació amb les normatives financeres vigents.

Per maximitzar la protecció dels estalvis, és aconsellable diversificar els dipòsits entre diferents entitats financeres, especialment si es disposa de sumes que superen els 100.000 euros. En distribuir els fons en diversos bancs, s'incrementa la quantitat total coberta pel FGD, ja que el límit de garantia s'aplica per entitat i per titular.

A més, és fonamental mantenir-se informat sobre la solvència i estabilitat de les entitats financeres on es dipositen els estalvis. Recentment, un rànquing elaborat pel mitjà especialitzat en economia Money.it va destacar que el Banco Santander és el banc més segur d'Europa, seguit per altres entitats espanyoles com BBVA i CaixaBank, que també es troben entre els deu primers llocs del rànquing. ​