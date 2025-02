Oficial Meteocat: Més pluges a Catalunya, on afectaran

Catalunya es prepara per a un nou episodi d'inestabilitat meteorològica que portarà amb si precipitacions i canvis en les condicions atmosfèriques. Segons ha informat Meteocat en el seu últim pronòstic, s'espera un increment de la inestabilitat a partir de divendres, estenent-se durant el dissabte, amb pluges intermitents i variabilitat en diferents punts del territori.

Un retorn a la inestabilitat atmosfèrica

Després de diversos dies amb condicions relativament estables, el panorama meteorològic a Catalunya tornarà a canviar a partir de divendres. Les previsions indiquen l'arribada d'un front que augmentarà la probabilitat de pluges, especialment a la meitat nord de la comunitat, encara que també s'espera certa afectació en altres zones.

| ACN

Meteocat ha advertit que la situació estarà marcada per una alta variabilitat, amb alternança de núvols i clars, però amb episodis de pluja que podrien ser més intensos en determinades àrees. La presència de vents en algunes regions podria intensificar la sensació d'inestabilitat, afectant la percepció tèrmica i la mobilitat en alguns punts.

Les zones més afectades per la pluja

El pronòstic del Meteocat mostra que les precipitacions més significatives podrien registrar-se a la zona del Pirineu i el Prepirineu, on s'espera un augment en l'acumulació de pluges, especialment en la jornada de dissabte. També es preveuen precipitacions a la costa central i el nord-est de la comunitat, encara que de forma més dispersa i amb menor intensitat.

A les comarques de Girona i el litoral barceloní, els xàfecs podrien presentar-se de manera intermitent, sense descartar-se episodis de tempestes puntuals. D'altra banda, a la zona occidental i a les Terres de l'Ebre, l'impacte de les precipitacions serà menor, encara que la nuvolositat podria ser persistent en alguns moments del dia.

Temperatures i sensació tèrmica

Malgrat el retorn de les pluges, les temperatures no patiran grans variacions. Els valors tèrmics es mantindran dins de la mitjana per a aquesta època de l'any, encara que la sensació tèrmica podria veure's reduïda a causa de la presència de vent en algunes zones del litoral i en les àrees muntanyoses.

El Meteocat recomana a la població estar atenta a les actualitzacions del pronòstic, especialment a les regions on les pluges puguin ser més persistents. També s'aconsella precaució a la carretera, ja que les precipitacions poden afectar la visibilitat i generar paviment relliscós en diferents punts de la xarxa viària.

Amb aquest nou episodi de pluges, Catalunya viurà un cap de setmana marcat per la inestabilitat. Tot i que no s'esperen grans acumulacions d'aigua en totes les zones, la previsió de xàfecs intermitents farà que la meteorologia sigui un factor clau en la planificació d'activitats per als pròxims dies. Caldrà estar atents a com evoluciona la situació i a les indicacions dels experts per evitar qualsevol imprevist climàtic.