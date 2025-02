El diputat de VOX per Lleida defensa cedir gratuïtament un solar per a una mesquita

El regidor del PP a la Paeria Roger Melero, ha instat al grup municipal de Vox Lleida a aclarir la seva posició respecte a l'obertura de centres de culte musulmans al Polígon del Camí dels Frares. Segons Melero, han detectat “discrepàncies” entre les accions del seu grup municipal i les actuacions del seu diputat al Parlament, Rafael Villafranca.

És advocat de professió i va presentar al·legacions en nom i defensa de la Comunitat Islàmica de Cooperació i Unió de Lleida i Comarca del Segrià (CICU) en contra l'aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars. Aquest pretenia acordar la concessió demanial de l'ús privatiu d'una finca propietat de l'Ajuntament al Polígon.

| Ajuntament de Lleida

Compatibilitat de l'advocacia i la política

És cert que molts dirigents polítics són llicenciats en Dret. Alguns han exercit o exerceixen la professió d'advocats, però intenten no assumir casos que puguin col·lidir amb les idees polítiques que defensen. Com és lògic, el fet que un lletrat defensi una tesi, no implica que comparteixi les idees d'aquesta tesi, però sí que ha de tenir un mínim de cura quan té una exposició pública com la que té Rafael Villafranca.

| ACN

La reflexió que fan molts polítics i molts advocats és deixar l'advocacia mentre s'exerceix de dirigent polític. O, almenys, ser més prudent a l'hora d'assumir la defensa d'alguns temes que poden sortir a la llum pública.

De moment, desconeixem el parer de la direcció de Madrid i de Santiago Abascal. No es descarta que es prenguin mesures contra el diputat.