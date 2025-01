Oficial Meteocat: Dimecres i dijous arriben pluges a Catalunya, zones afectades

per Iker Silvosa

La meteorologia a Catalunya entrarà en una nova fase a partir de mitjan setmana, tal com ha anunciat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en la seva última previsió oficial. Després d'uns dies marcats per un temps relativament estable, encara que amb molt de fred, les restes de la borrasca Garoé i el pas d'un solc (o vaguada) es combinaran per augmentar notablement la nuvolositat i afavorir l'aparició de precipitacions. Segons els models, aquest episodi afectarà sobretot a partir de dimecres i es prolongarà, amb major o menor intensitat, fins dijous.

L'evolució esperada situa el dimarts com un dia de transició, amb un augment progressiu de la nuvolositat, especialment en àrees del litoral i prelitoral, i amb el Pirineu apuntant ja als primers canvis. Encara que no es descarten ruixats puntuals o febles durant la tarda de dimarts, serà dimecres quan les pluges prenguin més protagonisme. Meteocat assenyala que la inestabilitat començarà a consolidar-se en el sector occidental i s'estendrà d'oest a est, assolint bona part de la comunitat.

Zones especialment afectades

Les comarques del Pirineu i Prepirineu es veuran notablement impactades, amb precipitacions que podrien adquirir certa rellevància a les cares nord i nord-oest. Així mateix, s'espera que la franja central del territori català, en particular les comarques de l'interior de Lleida, la Catalunya Central i algunes zones del prelitoral tarragoní i barceloní, registrin pluges d'intensitat moderada. Pel que fa al vessant costaner, els ruixats també faran acte de presència, si bé la irregularitat serà major i estarà condicionada per la trajectòria i la intensitat de la borrasca a la seva arribada a la costa.

Dimecres iniciarà l'episodi, amb una nuvolositat densa que anirà guanyant terreny al llarg del dia i precipitacions que podrien començar en forma de ruixats dispersos. Es preveu que, durant la tarda i primeres hores de la nit, les pluges siguin més generalitzades en el terç occidental i en la franja central de Catalunya. Ja entrada la matinada de dijous, podrien desplaçar-se cap al litoral i prelitoral, sense descartar que deixin acumulacions apreciables a les comarques costaneres.

La jornada de dijous es presenta com la més complicada en termes de precipitacions, especialment en punts del Pirineu, Prepirineu i, de manera intermitent, a la costa. Allà, l'efecte de la borrasca Garoé podria potenciar l'entrada de vents marítims que aportin humitat addicional, alimentant la formació de nous ruixats. No es descarten alguns episodis de tempesta, sobretot en el tram final del dia, que podrien ser puntualment intensos.

Pel que fa a les temperatures, Meteocat preveu valors que es mantindran relativament suaus a les hores centrals del dia, especialment a cotes baixes, malgrat la nuvolositat. No obstant això, al Pirineu i zones altes del Prepirineu, l'ambient es mantindrà més fresc, amb una cota de neu que se situarà inicialment per sobre dels 1.500 metres, podent descendir fins als 1.300-1.400 metres en moments de major inestabilitat o en la recta final de l'episodi, sobretot durant la nit de dijous.