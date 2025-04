El Meteocat anuncia un gir de 180 graus en el temps

per Iker Silvosa

Els dies assolellats i càlids que hem gaudit recentment podrien estar arribant a la seva fi segons l'últim pronòstic del Meteocat, que ha avançat una notable variació meteorològica per als pròxims dies. Aquest inesperat canvi podria sorprendre especialment aquells que ja havien guardat la roba d'abric, donant pas a un clima més fresc i amb pluges localitzades en diverses comarques de Catalunya.

Què ens espera per als pròxims dies?

Des d'aquest divendres, l'anticicló que ha predominat durant els últims dies encara es mantindrà fort en gran part del territori català, proporcionant un ambient assolellat i temperatures agradables durant la major part de la jornada. No obstant això, aquesta situació estable començarà a mostrar senyals clares de desgast cap al final del dia, anticipant el que arribarà durant el cap de setmana.

| NUPEC

El dissabte marcarà un punt d'inflexió important. Segons el Meteocat, una pertorbació començarà a entrar des de l'oest, creuant Catalunya i portant amb si núvols abundants i algunes precipitacions intermitents, especialment a les comarques de l'interior i la meitat nord del país. Les temperatures experimentaran un lleuger descens, notant-se especialment a les hores centrals del dia. Aquest canvi implicarà que les màximes no superaran amb escreix els 20 graus en nombroses localitats.

Per exemple, ciutats com Vic, Manresa o Girona podrien veure com els seus cels es cobreixen progressivament de núvols, amb possibilitat de pluges febles o moderades, que s'intercalaran amb estones de sol. Aquest tipus de precipitacions disperses són característiques de situacions en què una massa d'aire fred comença a reemplaçar la calidesa acumulada durant dies anteriors.

Diumenge, estabilitat amb matisos

Després del pas del front de dissabte, el diumenge mostrarà un panorama parcialment recuperat. La nuvolositat tendirà a reduir-se, donant pas a períodes més prolongats de sol, especialment a la tarda. No obstant això, no es pot descartar del tot alguna pluja aïllada, especialment en zones elevades del Pirineu i la Catalunya Central.

La temperatura, per la seva banda, es mantindrà més baixa respecte als dies anteriors. Això serà especialment perceptible en comarques com La Cerdanya, Ripollès o Berguedà, on el termòmetre podria registrar valors clarament més frescos, especialment durant la matinada i primeres hores del dia.

Com afecta aquest canvi a la vida quotidiana?

Aquest tipus de transició meteorològica implica diverses consideracions pràctiques per als habitants de Catalunya. En primer lloc, es recomana prestar atenció al vestuari, optant novament per peces més càlides i versàtils que puguin adaptar-se als canvis durant el dia.

D'altra banda, aquelles persones que tinguin previstes activitats a l'aire lliure, especialment durant el dissabte, haurien de considerar portar un paraigua o roba impermeable per evitar sorpreses desagradables per les pluges puntuals que podrien aparèixer.